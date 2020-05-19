【同股不同權】高盛分析W股入恒指　阿里美團成贏家　騰訊友邦成輸家

恒指公司昨日（19日）宣布，8月季檢將接受同股不同權（WVR）、第二上市的大中華公司為恒生指數、恒生國指的選股範圍，阿里巴巴（09988）、美團點評（03690）和小米（01810）成為染藍大熱。高盛發表報告指，假設三間公司納入恒指，阿里和美團的權重將達封頂上限的5%，並各有約13億美元（約100億港元）被動追入兩間公司股份，成為下次季檢大贏家。而小米則會佔恒指權重1%，被動資金有2.5億美元流入。

高盛同時指出，騰訊（00700）、友邦（01299）、建行（00939）將分別有被動資金流出7.35、1.15及1.03億美元。滙豐（00005）及平保（02318）亦分別流出8,900及6,700萬美元，將成是次改革輸家。

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不過要留意，恒指公司昨日表示，除了不計算非香港股本，第二上市的香港股本中，存託人持有作為海外存託證券的相關香港股本，都會被視為非流通股份。若果恒指公司不視阿里巴巴ADR存託人花旗的持倉為流通股份，阿里巴巴流通市值會由高盛估算的1萬億港元，減至3000億港元。阿里巴巴流通市值將由第6重磅跌至第9，佔恒指市值不足4%。現時排第9位為中國銀行（03988），佔比僅為2.9%。

現時恒指公司編製恒指時，以流通市值作為計算各隻股份在恒指比重，而流通市值一般會扣除大股東持股。事實上，目前美團及小米流通市值為6,200億元及2,100億元，前者佔恒指市值近8%超過5%封頂上限，亦較佔近5%的中移動流通市值為高。故以此角度看，美團比起阿里，更可能成為今次季檢終極大贏家。