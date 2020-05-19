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七大行調整瑞聲目標價 星展睇72蚊最牛

金融經濟 12:50 2020/05/19

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多家大行調整瑞聲（02018）目標價，麥格理、大和、瑞信及星展分別將瑞聲目標價升至38.2元、43元、47.3元及72元；美銀、野村、花旗則分別將瑞聲目標價降至38元、39.3元及46元。野村同時將舜宇（02382）目標價由150元降至135元。

券商調整評級及目標價一覽
2020年05月19日（星期二）
券商 股份 評級 目標價（港元）
大和 長城汽車
（02333） 		跑贏大市 5.4 5.7
大和 敏華控股
（01999） 		跑贏大市 6 6.3
大和 瑞聲科技
（02018） 		持有 39 43
大和 裕元集團
（00551） 		跑贏大市 14
大摩 海爾電器
（01169） 		增持 25 24
中銀國際 中石化冠德
（00934） 		買入 4.63 3.59
花旗 深圳高速
（00548） 		買入 11 11.8
花旗 敏華控股
（01999） 		買入 7.6 8
花旗 瑞聲科技
（02018） 		買入 中性 57 46
花旗 大 酒 店
（00045） 		買入 9.2 8.2
里昂 金蝶國際
（00268） 		買入 13 17
里昂 新 秀 麗
（01910） 		買入 9.84 9.06
里昂 裕元集團
（00551） 		跑贏大市 13.3 14.4
里昂 中芯國際
（00981） 		沽售 13.4 16.3
星展 瑞聲科技
（02018） 		買入 70 72
美銀 瑞聲科技
（02018） 		跑輸大市 42 38
高盛 長實集團
（01113） 		買入 71 63
野村 瑞聲科技
（02018） 		中性 減持 46 39.3
野村 友邦保險
（01299） 		中性 75.54 72.73
野村 眾安在線
（06060） 		買入 減持 27.55 27.45
野村 中金公司
（03908） 		買入 13.64 13.72
野村 舜宇光學科技
（02382） 		中性 150 135
麥格理 呷哺呷哺
（00520） 		跑贏大市 9.3 9.6
麥格理 海 底 撈
（06862） 		跑贏大市 36.3 39.1
麥格理 申洲國際
（02313） 		跑贏大市 102 100.5
麥格理 瑞聲科技
（02018） 		跑輸大市 36.73 38.2
瑞信 中芯國際
（00981） 		中性 跑輸大市 17.6 16
瑞信 瑞聲科技
（02018） 		中性 40.2 47.3
瑞信 中金公司
（03908） 		跑贏大市 20.5 19.8
瑞信 裕元集團
（00551） 		跑輸大市 中性 12 10.3
瑞銀 中國恒大
（03333） 		中性 21.8 14.9
瑞銀 華虹半導體
（01347） 		中性 18.5 17.7
摩通 小米集團-W
（01810） 		減持 中性 9 12
摩通 中芯國際
（00981） 		減持 10.5 13
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