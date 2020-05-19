七大行調整瑞聲目標價 星展睇72蚊最牛

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【航空告急】達美航空6月復飛上海東京逾百班航班 聯合航空機上派口罩
多家大行調整瑞聲（02018）目標價，麥格理、大和、瑞信及星展分別將瑞聲目標價升至38.2元、43元、47.3元及72元；美銀、野村、花旗則分別將瑞聲目標價降至38元、39.3元及46元。野村同時將舜宇（02382）目標價由150元降至135元。
|券商調整評級及目標價一覽
|2020年05月19日（星期二）
|券商
|股份
|評級
|目標價（港元）
|舊
|新
|舊
|新
|大和
|長城汽車
（02333）
|跑贏大市
|5.4
|5.7
|大和
|敏華控股
（01999）
|跑贏大市
|6
|6.3
|大和
|瑞聲科技
（02018）
|持有
|39
|43
|大和
|裕元集團
（00551）
|跑贏大市
|14
|大摩
|海爾電器
（01169）
|增持
|25
|24
|中銀國際
|中石化冠德
（00934）
|買入
|4.63
|3.59
|花旗
|深圳高速
（00548）
|買入
|11
|11.8
|花旗
|敏華控股
（01999）
|買入
|7.6
|8
|花旗
|瑞聲科技
（02018）
|買入
|中性
|57
|46
|花旗
|大 酒 店
（00045）
|買入
|9.2
|8.2
|里昂
|金蝶國際
（00268）
|買入
|13
|17
|里昂
|新 秀 麗
（01910）
|買入
|9.84
|9.06
|里昂
|裕元集團
（00551）
|跑贏大市
|13.3
|14.4
|里昂
|中芯國際
（00981）
|沽售
|13.4
|16.3
|星展
|瑞聲科技
（02018）
|買入
|70
|72
|美銀
|瑞聲科技
（02018）
|跑輸大市
|42
|38
|高盛
|長實集團
（01113）
|買入
|71
|63
|野村
|瑞聲科技
（02018）
|中性
|減持
|46
|39.3
|野村
|友邦保險
（01299）
|中性
|75.54
|72.73
|野村
|眾安在線
（06060）
|買入
|減持
|27.55
|27.45
|野村
|中金公司
（03908）
|買入
|13.64
|13.72
|野村
|舜宇光學科技
（02382）
|中性
|150
|135
|麥格理
|呷哺呷哺
（00520）
|跑贏大市
|9.3
|9.6
|麥格理
|海 底 撈
（06862）
|跑贏大市
|36.3
|39.1
|麥格理
|申洲國際
（02313）
|跑贏大市
|102
|100.5
|麥格理
|瑞聲科技
（02018）
|跑輸大市
|36.73
|38.2
|瑞信
|中芯國際
（00981）
|中性
|跑輸大市
|17.6
|16
|瑞信
|瑞聲科技
（02018）
|中性
|40.2
|47.3
|瑞信
|中金公司
（03908）
|跑贏大市
|20.5
|19.8
|瑞信
|裕元集團
（00551）
|跑輸大市
|中性
|12
|10.3
|瑞銀
|中國恒大
（03333）
|中性
|21.8
|14.9
|瑞銀
|華虹半導體
（01347）
|中性
|18.5
|17.7
|摩通
|小米集團-W
（01810）
|減持
|中性
|9
|12
|摩通
|中芯國際
（00981）
|減持
|10.5
|13
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