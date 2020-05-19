▲ 【中美5G角力】華為台積電有法鑽空子 美國所佈非天網

中美5G角力在新冠肺炎疫情下加劇，美國特朗普政府擴大限制華為，台灣晶片商台積電（TSMC）暫停接收華為訂單。華為5G手機雖已採用自家設計晶片，惟製造仍依靠外判台積電等企業，美國收網料對華為5G大計有相當衝擊。不過，全球晶片供應鏈錯綜複雜，台積電等企業相信仍有辦法，換個方式向華為繼續供貨。

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美國新一輪針對華為措施變本加厲，除了禁止美企與華為交易，還禁止全球企業採用美國設備和軟件，製造晶片供應華為。

新措施料對華為影響顯著。華為5G手機雖已擺脫使用美國晶片，改用華為子企業海思半導體設計產品，但海思晶片仍依靠台積電等企業代工生產。華為另一重要代工生產商中芯國際（00981）雖為內地企業，但仍面臨同樣限制。

只是，當代貿易全球化供應鏈不是非黑即白。美國加強打壓華為，也不一定能實現目標，結果可能和去年以來一輪攻勢一樣，只能迫使產業加速從美國轉移至各地，令美國分少一杯羹。

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《華爾街日報》指出，美國商務部新限制列明，廠商知道是為華為供應產品時才須遵守美方措施。專家表示，晶片供應鏈涉及多個環節，這使得廠商可以抗辯，不知道產品最終是由華為所用。

哈佛商學院科技專家Willy Shih坦言：華府限制只稱，你需要停止向華為直接賣貨，但如果你向分銷商賣貨，你又哪能知道產品最終怎樣？

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另一辦法是，廠商可以向華為的客戶企業供貨，後者再負責組裝晶片或其他產品，放入華為系統之內。法律專家稱，廠商此舉並不構成向華為供貨。

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）中國專家甘斯德（Scott Kennedy）指出，華府新限制並非如官員所講的全面和周密，部分條文有潛在可鑽的空子。

事實上，特朗普政府新一輪針對華為措施寬限期長達120天，比去年措施寬限期多出30天。這一點已經說明，今次各方都有更大迴旋空間，禁令對華為實際影響大小仍有待觀望。

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責任編輯：方圓之