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恒指橫行兩個月 3綫匯聚待突破

金融經濟 13:21 2020/05/19

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港股隨外圍造好，早段曾升逾600點。事實上，港股自3月中以來，已初步穩定，恒指兩個月來窄幅上落，目前多條平均綫正匯聚一起，加上市場氣氛轉旺，恒指有望「爆邊」向上。

恒指今早曾升逾600點，高見24552點，逐步再逼近兩個月高位的24855點。港股於3月中受疫情拖累，曾低見21139點，其後走出陰霾。在過去兩個月，恒指主要於23000至24800點水平之間橫行，上下波幅僅約1800點。相對於3月初的連急挫情況，已初步穩企。大市兩個月橫行，恒指多條中短期平均正匯聚，現時10天、20天及50天均處於約24000水平。

最近兩次3綫匯聚後恒指走高

平均綫匯聚，反映大市於一段時間內橫行，大市正蓄勢待發，有望短期破局。事實上在去年10月及12月，恒指3條平均綫亦曾匯聚，恒指其後均現短期抽升，分別升約800及1300點。

今次港股橫行多時，亦有望可趁勢突破。消息面上，研發新冠肺炎疫苗有進展消息，美國生物科技公司Moderna（美：MRNA）宣布人體疫苗試驗結果，在第一階段試驗中，45個參與者全數成功產出抗體，為疫情試驗再添佳音。消息推動隔夜美股升逾900點，反映疫情的發展仍是股市短走向的關鍵，隨着疫苗消息以及疫情逐步受控、經濟重啟，均利好股股走向。加上聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）大派定心丸，強調美國不會陷入大蕭條，言論都利好股市氣氛。

恒指有望先企穩25100 再上望26100

另外，全國兩會將於本周四（21日）開鑼，A股向來都會炒作兩會行情，憧憬將有支持政策出台，預期短期將利好中港股市。

至於港股的上望幅，恒指由今年高位26169點下跌至21139點見底，按黃金比率計算低位反彈50%目標，即25154點。倘恒指能突這目標，下一個目標是低位反彈61.8%，約為26100點。即恒指須先行企穩於25100水平，再上望26100水平。

責任編輯：錢家鋒

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