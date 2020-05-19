  • 30°C
香港時間 : 2020519日 (二) 13:07
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【WVR染藍】高盛分析W股入恒指贏家輸家　阿里美團將有100億追貨

金融經濟 12:15 2020/05/19

分享：

高盛分析阿里巴巴等WVR股份染藍後，恒指國指組成將更相近。

恒指公司周一宣布，8月季檢將接受同股不同權（WVR）、第二上市的大中華公司為恒生指數、恒生國指的選股範圍，阿里巴巴 （09988） 、美團點評 （03690） 和小米 （01810） 有望染藍。高盛發表報告指，假設三家股份都能納入恒指、國指後，阿里和美團的權重都達上限5%，將各有約13億美元（約100億港元）被動追入兩家股份。

高盛指，預計約有170億美元（約1317億港元）和90億美元資金被動跟蹤恒指和國指，並假設恒指公司視阿里巴巴所有香港股本為流通股份，同時套用恒指公司在恒生綜指對美團和小米的流通系數，該行推算是次改革的贏家、輸家包括：

  恒指內權重 被動資金流（美元） 國指內權重 被動資金流（美元） 相當於買賣日數
贏家
阿里巴巴 5% ＋8.5億 5% ＋4.55億 8
美團點評 5% ＋8.5億 5% ＋4.55億 12
小米 1% ＋2.49億 2% ＋2.05億 2
輸家
騰訊 （00700） 10% -7.35億 10% -3.26億 -3
友邦 （01299） 9% -1.15億 - - -1
建行 （00939） 8% -1.03億 10% -8500萬 -2
滙豐 （00005） 7% -8900萬 - - -1
平保 （02318） 5% -6700萬 8% -6900萬 -2

值得注意，恒指公司表示，除了不計算非香港股本，第二上市的香港股本中，存託人持有作為海外存託證券的相關香港股本，都會被視為非流通股份。

若果恒指公司不視阿里巴巴ADR存託人花旗的持倉為流通股份，阿里巴巴流通市值會由高盛估算的1萬億港元，減至3000億港元，在指數權重將受影響。

相關文章：【WVR染藍】阿里巴巴美團小米入恒指　阿里巴巴佔恒指5%定3.5%？

恒指國指定位更相似

高盛續分析恒指國指改革意義，如恒指內科網和消費行業的權重，會由現時的9%提高至20%，而金融股權重將被蠶食，與標普、MSCI中國的比例拉近；恒指成份股佔港股市場的市值提升4個百分點至46%，成交比例就升8百分點至47%，都令恒指更能代表港股市場。

另外，高盛也指出，恒指中資股佔比會提升至61%，與國指有78%市值重疊，令兩者定位變得模糊。

相關文章：【WVR染藍】恒指納入同股不同權　阿里美團小米8月可染藍

相關文章：【新股IPO】京東據報6月初招股　微醫傳本月底提交上市申請

追蹤更多【科網狂潮】消息

記者：麥德銘

香港股票 小米集團－W（01810） 美團點評－W（03690） 阿里巴巴－SW（09988） 恒生中國企業指數 恒生指數 第二上市 同股不同權 美團點評 阿里巴巴

上一篇文章

傳軟銀配售T-Mobile股份 涉資約1560億

下一篇文章

【油價走勢】油價3連漲升至兩個月高位　中石油升逾3%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【保就業】保就業計劃下周一接受申請　政府：大部分僱主3至4周獲補貼
【保就業】保就業計劃下周一接受申請　政府：大部分僱主3至4周獲補貼
華為傳追加54億台積電晶片訂單　日經：已截單、台積電：純粹市場傳言（第四版）
華為傳追加54億台積電晶片訂單　日經：已截單、台積電：純粹市場傳言（第四版）
【WVR染藍】恒指納入同股不同權　阿里美團小米8月可染藍
【WVR染藍】恒指納入同股不同權　阿里美團小米8月可染藍
【台灣旅遊】台灣最快10月開放遊客入境　分三階段放寬防疫措施　
【台灣旅遊】台灣最快10月開放遊客入境　分三階段放寬防疫措施　
道指勁升911點　恒指夜期漲439點（不斷更新）
道指勁升911點　恒指夜期漲439點（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）