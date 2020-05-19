【WVR染藍】高盛分析W股入恒指贏家輸家　阿里美團將有100億追貨

▲ 高盛分析阿里巴巴等WVR股份染藍後，恒指國指組成將更相近。

恒指公司周一宣布，8月季檢將接受同股不同權（WVR）、第二上市的大中華公司為恒生指數、恒生國指的選股範圍，阿里巴巴 （09988） 、美團點評 （03690） 和小米 （01810） 有望染藍。高盛發表報告指，假設三家股份都能納入恒指、國指後，阿里和美團的權重都達上限5%，將各有約13億美元（約100億港元）被動追入兩家股份。

高盛指，預計約有170億美元（約1317億港元）和90億美元資金被動跟蹤恒指和國指，並假設恒指公司視阿里巴巴所有香港股本為流通股份，同時套用恒指公司在恒生綜指對美團和小米的流通系數，該行推算是次改革的贏家、輸家包括：

恒指內權重 被動資金流（美元） 國指內權重 被動資金流（美元） 相當於買賣日數 贏家 阿里巴巴 5% ＋8.5億 5% ＋4.55億 8 美團點評 5% ＋8.5億 5% ＋4.55億 12 小米 1% ＋2.49億 2% ＋2.05億 2 輸家 騰訊 （00700） 10% -7.35億 10% -3.26億 -3 友邦 （01299） 9% -1.15億 - - -1 建行 （00939） 8% -1.03億 10% -8500萬 -2 滙豐 （00005） 7% -8900萬 - - -1 平保 （02318） 5% -6700萬 8% -6900萬 -2

值得注意，恒指公司表示，除了不計算非香港股本，第二上市的香港股本中，存託人持有作為海外存託證券的相關香港股本，都會被視為非流通股份。

若果恒指公司不視阿里巴巴ADR存託人花旗的持倉為流通股份，阿里巴巴流通市值會由高盛估算的1萬億港元，減至3000億港元，在指數權重將受影響。

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恒指國指定位更相似

高盛續分析恒指國指改革意義，如恒指內科網和消費行業的權重，會由現時的9%提高至20%，而金融股權重將被蠶食，與標普、MSCI中國的比例拉近；恒指成份股佔港股市場的市值提升4個百分點至46%，成交比例就升8百分點至47%，都令恒指更能代表港股市場。

另外，高盛也指出，恒指中資股佔比會提升至61%，與國指有78%市值重疊，令兩者定位變得模糊。

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記者：麥德銘