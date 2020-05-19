【WVR染藍】高盛分析W股入恒指贏家輸家　阿里美團將有100億追貨

上一篇文章
傳軟銀配售T-Mobile股份 涉資約1560億
恒指公司周一宣布，8月季檢將接受同股不同權（WVR）、第二上市的大中華公司為恒生指數、恒生國指的選股範圍，阿里巴巴 （09988） 、美團點評 （03690） 和小米 （01810） 有望染藍。高盛發表報告指，假設三家股份都能納入恒指、國指後，阿里和美團的權重都達上限5%，將各有約13億美元（約100億港元）被動追入兩家股份。
高盛指，預計約有170億美元（約1317億港元）和90億美元資金被動跟蹤恒指和國指，並假設恒指公司視阿里巴巴所有香港股本為流通股份，同時套用恒指公司在恒生綜指對美團和小米的流通系數，該行推算是次改革的贏家、輸家包括：
|恒指內權重
|被動資金流（美元）
|國指內權重
|被動資金流（美元）
|相當於買賣日數
|贏家
|阿里巴巴
|5%
|＋8.5億
|5%
|＋4.55億
|8
|美團點評
|5%
|＋8.5億
|5%
|＋4.55億
|12
|小米
|1%
|＋2.49億
|2%
|＋2.05億
|2
|輸家
|騰訊 （00700）
|10%
|-7.35億
|10%
|-3.26億
|-3
|友邦 （01299）
|9%
|-1.15億
|-
|-
|-1
|建行 （00939）
|8%
|-1.03億
|10%
|-8500萬
|-2
|滙豐 （00005）
|7%
|-8900萬
|-
|-
|-1
|平保 （02318）
|5%
|-6700萬
|8%
|-6900萬
|-2
值得注意，恒指公司表示，除了不計算非香港股本，第二上市的香港股本中，存託人持有作為海外存託證券的相關香港股本，都會被視為非流通股份。
若果恒指公司不視阿里巴巴ADR存託人花旗的持倉為流通股份，阿里巴巴流通市值會由高盛估算的1萬億港元，減至3000億港元，在指數權重將受影響。
相關文章：【WVR染藍】阿里巴巴美團小米入恒指 阿里巴巴佔恒指5%定3.5%？
恒指國指定位更相似
高盛續分析恒指國指改革意義，如恒指內科網和消費行業的權重，會由現時的9%提高至20%，而金融股權重將被蠶食，與標普、MSCI中國的比例拉近；恒指成份股佔港股市場的市值提升4個百分點至46%，成交比例就升8百分點至47%，都令恒指更能代表港股市場。
另外，高盛也指出，恒指中資股佔比會提升至61%，與國指有78%市值重疊，令兩者定位變得模糊。
相關文章：【WVR染藍】恒指納入同股不同權 阿里美團小米8月可染藍
相關文章：【新股IPO】京東據報6月初招股 微醫傳本月底提交上市申請
追蹤更多【科網狂潮】消息
記者：麥德銘