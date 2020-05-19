【美國疫情】紐約窮人多死15倍 黑人拉丁裔重災

▲ 紐約市政府健康部門的數據顯示，當地的貧富差距令各區死亡率最多可相差15倍之多。

美國的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情嚴峻，確診和死亡數字都位列全球第一。在紐約市政府健康部門的數據顯示，當地的貧富差距令各區死亡率最多可相差15倍之多，其中黑人、拉丁裔、西班牙裔的聚居地，更是重災區。

據紐約市健康部門數據顯示，死亡率最高的是布鲁克林 (Brooklyn)的邊界，名為Starrett City的地方，該處正在發展大批資助房屋的項目，是收入不高的人口聚居地。

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布鲁克林是紐約市五大區中，人口最多的一區，位於曼哈頓（Manhattan）東南部，東連皇后區（Queens）。在曼哈頓，每100,000人就有31人死；在鄰近的皇后區，有超過40%黑人人口以及25%拉丁裔或西班牙裔人口，每100,000人中，就有444人死，死亡率比曼哈頓高出15倍。

紐約市政府健康委員會成員莱文斯（Mark Levine）表示，紐約黑人和拉丁裔更大機會從事低收入和必要工作，即使疫情爆發亦無法遙距工作，令他們感染的風險大增。同時，比起較富有的的白人，黑人和拉丁裔的居所空間一般較為狹窄，亦增加傳染風險。

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基於黑人和拉丁裔等能獲得的醫療資源十分有限，令他們有更多潛在的健康問題，如糖尿病、高血壓等，亦增加感染和死亡風險。

據當地數據顯示，紐約市目前已有20,800死於新冠肺炎。

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記者：葉芷樺

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