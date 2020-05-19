【 中概股 】納斯達克擬收緊上市規則　或影響中概股上市

疫情期間中美大打外交戰，再加上瑞幸咖啡（）上月爆出數據造假醜聞，路透社周一（18日）引述知情人士稱，美國三大交易所之一的納斯達克（Nasdaq），近期將公布對首次公開發行（IPO）的一系列新限制，此舉或將加大一些中國企業在該所上市的難度。

根據路透社報導，納斯達克收緊上市規則主要分為兩點：

第一、對IPO融資額度設最低限制

納斯達克IPO新規將要求企業IPO融資額必須達到2500萬美元（約1.94億港元）以上，或至少達到上市後市值的四分之一。 這是納斯達克首次對IPO規模設定最低數額。

這一變化可能會對中國企業登陸美國上市造成一定困難。根據 Refinitiv數據顯示，自2000年以來，在納斯達克上市的155家中國公司中，有40家的IPO規模低於2500萬美元。

第二、加強審查工作的監管

消息人士還指，擬議中的新規則還要求審計公司確保其國際特許經營者符合全球標準，同時計劃對參與IPO的小型事務所進行監督考核。

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