特朗普威脅退出世衛 永遠取消世衛資助

▲ 美國總統特朗普威脅退出世衛,永遠取消對世衛資助。

世界衛生大會(WHA)一連兩日舉行之際,美國總統特朗普對世界衛生組織(WHO)的威脅升級,向世衛總幹事譚德塞發公開信,聲言若世衛不在30日內改善問題,美國將永遠取消對世衛的資助,並稱將退出世衛。

特朗普在twitter公開發給譚德塞的警告信,信中表示,若在未來30日見不到世衛明顯改善(substantive improvements within the next 30 days),美國對世衛資助的凍結,將由暫時改為永久,並將重新考慮美國的世衛會員資格。

特朗普表示,華府對世衛處理新冠病毒疫情的檢視,證實他提出的很多嚴重憂慮,包括譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)的多次失誤。

過去多次批評世衛太偏向中國的特朗普,再次對世衛如何處理中國提供的資訊表示質疑。特朗普稱,世衛唯一出路(only way forward),是展示自己能真正獨立於中國(actually demonstrate independence from China),強調不會將美國納稅人的金錢,花在一個不符合美國利益的組織上。

