特朗普威脅退出世衛 永遠取消世衛資助

▲ 美國總統特朗普威脅退出世衛，永遠取消對世衛資助。

世界衛生大會（WHA）一連兩日舉行之際，美國總統特朗普對世界衛生組織（WHO）的威脅升級，向世衛總幹事譚德塞發公開信，聲言若世衛不在30日內改善問題，美國將永遠取消對世衛的資助，並稱將退出世衛。

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特朗普在twitter公開發給譚德塞的警告信，信中表示，若在未來30日見不到世衛明顯改善（substantive improvements within the next 30 days），美國對世衛資助的凍結，將由暫時改為永久，並將重新考慮美國的世衛會員資格。

特朗普表示，華府對世衛處理新冠病毒疫情的檢視，證實他提出的很多嚴重憂慮，包括譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）的多次失誤。

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過去多次批評世衛太偏向中國的特朗普，再次對世衛如何處理中國提供的資訊表示質疑。特朗普稱，世衛唯一出路（only way forward），是展示自己能真正獨立於中國（actually demonstrate independence from China），強調不會將美國納稅人的金錢，花在一個不符合美國利益的組織上。

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責任編輯：文青青

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