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【中澳貿易戰】澳洲否認與中國貿易戰 不就關稅報復

環球政治 11:30 2020/05/19

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澳洲農業部長利特爾普勞德表示，澳洲並未與中國展開貿易戰，又強調不會就中國加徵關稅作報復。

全球新冠肺炎疫情逐漸緩和，澳洲提出對疫情展開調查，但中澳關係卻因而惡化。中國向進口的澳洲大麥加徵合計80%的關稅，及暫停進口澳洲牛肉。澳洲農業部長利特爾普勞德（David Littleproud）表示，澳洲並未與中國展開貿易戰，又強調澳洲不會就中國加徵關稅作報復。

【中澳貿易戰】北京縱要施壓 有種澳洲貨碰不得（訂戶專享）

【中澳貿易戰】中國加大麥關稅 澳洲夢醒時辰到

利特爾普勞德周二（19日）表示，如果中方對澳洲加徵關稅的決定，是與新冠肺炎疫情源頭的獨立調查有關，他會感到非常失望。他強調兩者現實上應分開，又指澳洲人應為政府率領全球調查而感到自豪。

他又否認要與中國展開貿易戰：

沒有，沒有貿易戰。事實上即使到了今日，我想你也看到中國對鐵礦石（編按：澳洲向中國進口的主要商品）的需求亦有增加。

（No, there’s no trade war. In fact, even today, I think you have seen that there’s increased demand for iron ore out of China.）

利特爾普勞德又強調，澳洲政府不會作出報復行動（won't be retaliating），指出報復行爲無助推動任何一方。

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澳洲大麥的最主要出口市場為中國，澳洲於2018年共向中國出口價值15億澳元（約75.7億港元）的大麥。

澳洲穀物生產者協會主席魏德曼（Andrew Weidemann）指，中國加徵關稅的決定嚴重打擊澳洲農民，又表示近期最少有10萬噸大麥經船運方式由澳洲出口至中國，憂慮中國會對這批已運出的商品加徵關稅。他又表示，希望兩國加快就貿易問題磋商。

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責任編輯：何穎兒

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