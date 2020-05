【中澳貿易戰】澳洲否認與中國貿易戰 不就關稅報復

▲ 澳洲農業部長利特爾普勞德表示,澳洲並未與中國展開貿易戰,又強調不會就中國加徵關稅作報復。

全球新冠肺炎疫情逐漸緩和,澳洲提出對疫情展開調查,但中澳關係卻因而惡化。中國向進口的澳洲大麥加徵合計80%的關稅,及暫停進口澳洲牛肉。澳洲農業部長利特爾普勞德(David Littleproud)表示,澳洲並未與中國展開貿易戰,又強調澳洲不會就中國加徵關稅作報復。

利特爾普勞德周二(19日)表示,如果中方對澳洲加徵關稅的決定,是與新冠肺炎疫情源頭的獨立調查有關,他會感到非常失望。他強調兩者現實上應分開,又指澳洲人應為政府率領全球調查而感到自豪。

他又否認要與中國展開貿易戰:

沒有,沒有貿易戰。事實上即使到了今日,我想你也看到中國對鐵礦石(編按:澳洲向中國進口的主要商品)的需求亦有增加。

(No, there’s no trade war. In fact, even today, I think you have seen that there’s increased demand for iron ore out of China.)

利特爾普勞德又強調,澳洲政府不會作出報復行動(won't be retaliating),指出報復行爲無助推動任何一方。

澳洲大麥的最主要出口市場為中國,澳洲於2018年共向中國出口價值15億澳元(約75.7億港元)的大麥。

澳洲穀物生產者協會主席魏德曼(Andrew Weidemann)指,中國加徵關稅的決定嚴重打擊澳洲農民,又表示近期最少有10萬噸大麥經船運方式由澳洲出口至中國,憂慮中國會對這批已運出的商品加徵關稅。他又表示,希望兩國加快就貿易問題磋商。

責任編輯:何穎兒