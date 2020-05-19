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【WHA】習近平：中國對疫情公開、透明、負責任　兩年內提供20億美元國際援助

環球政經 11:58 2020/05/19

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新冠肺炎肆虐全球，世界衛生大會（WHA）視像會議昨（18日）召開，中國國家主席習近平應世界衛生組織總幹事譚德塞邀請，在開幕式上致辭。他表示，中國對於疫情是「本着公開、透明、負責任的態度」，更宣布中國兩年內提供20億美元國際援助。

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習近平致辭時表示，中方對疫情是本着公開、透明、負責任的態度，並及時向世衞組織及相關國家通報疫情，第一時間發布病毒基因序列等信息，以及毫無保留向各方分享防控和救治經驗。

他認為，譚德塞領導世界衛生組織「有重大貢獻」，呼籲全球要對世界衛生組織有政治和資金支持，習近平又對全球抗疫提出建議，包括向非洲國家提供醫療、技術及人力支持，加強全球公共衞生治理及國際合作。

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習近平又宣布中國兩年內將提供20億美元國際援助，支持受疫情影響的國家，特別是發展中國家，還會與聯合國合作，在華設立全球人道主義應急倉庫和樞紐，確保抗疫物資供應鏈等。

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