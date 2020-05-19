【港交所股價】3大利好消息刺激　港交所抽升4%

▲ 【港交所股價】3利好消息刺激 港交所抽升4%

港交所 （00388） 今早造好，港交所股價一度升逾4%，高見266.4元。港交所股價造好，全因3個利好消息帶動。港交所最新報264元，升3.7%，成交達16億元，表現明顯跑贏大市。

首先，路透引述消息指納斯達克（Nasdaq）將公布對首次公開發行（IPO）的新限制，加大部分中國企業在其股票交易所上市的難度。報道指，新規要求企業集資規模2500萬美元，或上市後市值的四分之一，亦要審計公司確保上市企業財務資料，要符合國際會計標準。納斯達克收緊新股規定，或可帶動部分企業轉而來港上市。

納斯達克將收緊上市規則 限制中資企業IPO

另一方面，恒指公司昨公布諮詢總結，指來自大中華區域的同股不同權公司以及第二上市公司，將被納入至恒生指數及恒生中國企業指數的選股範疇，相關新規有望增加企業來港上市集資的吸引力。

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事實上，繼阿里巴巴 （09988） 後，據報京東（JD.US）將於下星期就來港作第二上市進行上市聆訊，一旦通過將於6月初招股，暫時估計於6月18日掛牌，集資約30億美元（約234億港元），相關消息利好港交所表現。

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責任編輯︰梁浩碩