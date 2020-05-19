  • 28°C
香港時間 : 2020519日 (二) 12:00
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港交所股價】3大利好消息刺激　港交所抽升4%

金融經濟 11:16 2020/05/19

分享：

【港交所股價】3利好消息刺激　港交所抽升4%

港交所 （00388） 今早造好，港交所股價一度升逾4%，高見266.4元。港交所股價造好，全因3個利好消息帶動。港交所最新報264元，升3.7%，成交達16億元，表現明顯跑贏大市。

首先，路透引述消息指納斯達克（Nasdaq）將公布對首次公開發行（IPO）的新限制，加大部分中國企業在其股票交易所上市的難度。報道指，新規要求企業集資規模2500萬美元，或上市後市值的四分之一，亦要審計公司確保上市企業財務資料，要符合國際會計標準。納斯達克收緊新股規定，或可帶動部分企業轉而來港上市。

納斯達克將收緊上市規則　限制中資企業IPO

另一方面，恒指公司昨公布諮詢總結，指來自大中華區域的同股不同權公司以及第二上市公司，將被納入至恒生指數及恒生中國企業指數的選股範疇，相關新規有望增加企業來港上市集資的吸引力。

【WVR染藍】恒指納入同股不同權　阿里美團小米8月可染藍

事實上，繼阿里巴巴 （09988） 後，據報京東（JD.US）將於下星期就來港作第二上市進行上市聆訊，一旦通過將於6月初招股，暫時估計於6月18日掛牌，集資約30億美元（約234億港元），相關消息利好港交所表現。

【新股IPO】京東據報6月初招股　微醫傳本月底提交上市申請

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品

責任編輯︰梁浩碩

香港股票 股票 香港交易所（00388） 阿里巴巴－SW（09988） 第二上市 IPO 同股不同權 小米 阿里巴巴

上一篇文章

中國神華4月煤炭銷量按年增68%　早段股價急漲逾4%

下一篇文章

【好醫生股價】平安好醫生股價續挫4% 失紅底股地位
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【台灣旅遊】台灣最快10月開放遊客入境　分三階段放寬防疫措施　
【台灣旅遊】台灣最快10月開放遊客入境　分三階段放寬防疫措施　
道指勁升911點　恒指夜期漲439點（不斷更新）
道指勁升911點　恒指夜期漲439點（不斷更新）
【WVR染藍】恒指納入同股不同權　阿里美團小米8月可染藍
【WVR染藍】恒指納入同股不同權　阿里美團小米8月可染藍
華為傳追加54億台積電晶片訂單　日經：已截單、台積電：純粹市場傳言（第四版）
華為傳追加54億台積電晶片訂單　日經：已截單、台積電：純粹市場傳言（第四版）
【保就業】保就業計劃下周一接受申請　政府：大部分僱主3至4周獲補貼
【保就業】保就業計劃下周一接受申請　政府：大部分僱主3至4周獲補貼