【特朗普試藥】霍士主持也震驚 「這會殺死你」

▲ 新冠病毒疫情持續，特朗普親自服用療效成疑的羥氯喹（hydroxychloroquine），立場親特朗普的霍士新聞，亦有節目主持人也質疑。

新型冠狀病毒疫情持續，醫學界全力對各種現有藥物進行測試，希望找出對新冠肺炎有療效的藥物。其中一種是抗瘧疾羥氯喹（hydroxychloroquine）。惟尚未通過測試，美國總統特朗普竟親身試藥。霍士新聞主持亦感震驚，直指羥氯喹致命，引述研究指，部分身體較弱的人服用羥氯喹後死亡。

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霍士新聞（Fox News）主持卡夫托（Neil Cavuto）對特朗普（Donald Trump）親自試藥感驚訝，他稱弗吉尼亞州一份研究指出，接受羥氯喹治療的人中，部分身體較弱的人，如本身有呼吸系統或心臟問題，服用羥氯喹後死亡。

卡夫托直言，若是服用羥氯喹以預防疾病，甚或正在治療疾病，同時又是高危一族，羥氯喹將殺死你（it will kill you）。

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眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）則稱，特朗普是總統，希望他不要服用未經科學家批准的東西，尤其以他的年齡及體重，佩洛西形容，特朗普是病態肥胖（morbidly obese）。

病態肥胖的形容似乎有點過火，以特朗普的體重身高比例，他確實是痴肥，但未到病態程度。不過，雖特朗普向來身體不差，但年紀不小，已73歲，免疫力難免因年齡下降。

新冠病毒疫情持續，但一直未有有效藥物，阻礙重開經濟，對特朗普連任不利，他近來全力吹捧療效成疑的羥氯喹，周一突然自爆正身先士卒服用。特朗普並非開玩笑，白宮已確認，特朗普確實正在服用羥氯喹。

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責任編輯：文青青

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