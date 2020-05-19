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【好醫生股價】平安好醫生續挫2%險守紅底 花旗看好長遠投資主題不變（第二版）

金融經濟 16:16 2020/05/19

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平安好醫生連跌兩日，累挫逾一成

平安好醫生 （01833） 宣布首席執行官換人後股價表現疲弱，昨日挫逾8%後今日仍未止跌，一度跌穿100元大關，低見98.25元。其後平安好醫生跌幅收窄，收報101元，跌1.8%。

平安好醫生上周五通告指，由於王濤的個人原因，董事會決定即日起免去其董事會主席、執行董事、首席執行官的職務，並宣布委任方蔚豪接替有關空缺，其將出任執行董事，為期3年，同時擔任臨時董事會主席、首席執行官，即日生效。

至於另一互聯網醫療概念股阿里健康 （00241） 亦跌穿20元關口，挫2.5%至19.9元。

花旗昨日發報告，指認為平安好醫生股價短期內可能會持續波動，因為其股價已顯著上漲，以及部份長期投資者或會將人事變動與企業管治問題聯繫起來。

不過，花旗相信，平安好醫生的長期投資主題維持不變，原因包括：中央政府對互聯網醫療和在線醫療諮詢納入醫保報銷持堅定態度，並持續推出政策支持；2）對互聯網醫療公司而言，平台的重要性遠高於個別管理層；及3）新任行政總裁來自平保（02318），反映出公司與平安集團之間的協同效應，以及公司增加長期商業保險參與的潛力。

（第二版：更新收市股價及花旗評論）

相關文章：

【人事變動】平安好醫生免去CEO王濤職務　方蔚豪接任

香港股票 阿里健康（00241） 平安好醫生（01833）

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