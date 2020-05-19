貨幣政策強調靈活平衡

在M2、社融增速保持高位的背景下，4月中國CPI、PPI同比增速的降幅均超出市場預期。這一信號表明，中國物價壓力正在從局部性通脹漸次轉向全域性通縮。

較之於3月，4月中國CPI同比增速下降1個百分點，PPI同比增速下降1.6個百分點，降幅均超出市場預期。筆者認為，以此為標誌，在兩大因素推動下，中國物價壓力正在從局部性通脹轉向全域性通縮。一方面，成本驅動型通脹正在消退。作為2019年通脹主引擎，2020年4月豬肉價格加速回落，引導食品價格同比增速大幅下滑3.5個百分點。同期全球原油價格的歷史性暴跌，導致交通和通信價格同比下降4.9%。另一方面，總需求的疲弱正在催生通縮風險。中國經濟重啟至今，國內供給側的修復快於需求側；作為「世界工廠」，中國經濟的修復快於全球經濟。兩者疊加之下，導致內外需求不足的同向共振。受此拖累，4月核心CPI同比增速下滑至1.1%，僅略好於2月疫情高峰期間。PPI同比增速降至-3.1%，為2016年以來的最低值。

伴隨着局部性通脹落潮、全域性通縮漸顯，中國貨幣政策料將在複雜的內外部環境下，尋求「控通脹」與「防通縮」的精準平衡，政策操作也將進一步強調穩健靈活的特徵。結合中國人民銀行的一季度貨幣政策執行報告，筆者認為，這一靈活的平衡將在三個方面集中體現。

第一，適度調降控通脹的權重。在政策執行報告提出的多個政策目標中，「控通脹」位列末尾，重要性相對淡化；與此同時，報告強調加強逆週期調節，「保持M2和社會融資規模增速與名義GDP增速基本匹配並略高」。

第二，統籌用好貨幣政策空間。考慮到多重外部風險，央行提出將「前瞻性做好政策儲備」，並再度強調「維護我國在全球主要經濟體中少數實行正常貨幣政策國家的地位」。有鑑於此，中國政策不會跟隨全球貨幣超寬鬆浪潮，逆周期調節的加強將體現於適度、適時的發力。

第三，強化結構性、改革性工具。在政策工具方面，本次政策執行報告着重分析了代表改革性工具的LPR，以及代表結構性工具的再貸款再貼現，但未提及對存款基準利率的調整。這一信號顯示，通過改革性、結構性工具增強政策傳導效能，而非一味加大總量性政策力度，將是下階段貨幣政策的主要邏輯。