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【港股追蹤】兩會勢挺西部大開發　這隻概念股隨時跑出

股樓投資 12:11 2020/05/19

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兩會舉行前夕，國務院周日發布了《中共中央、國務院關於新時代推進西部大開發形成新格局的指導意見》，在內地談論多年的「西部大開發」，值得憧憬在兩會重提之餘且有相關政策出台，個别概念股可提早部署。除了水泥基建股外，在新疆生產風電設備的金風科技(02208)，也可炒一轉。

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意見提出:「繼續加大西電東送等跨省區重點輸電通道建設，提升清潔電力輸送能力。加強電網調峰能力建設，有效解決棄風棄光棄水問題。積極推進配電網改造行動和農網改造升級，提高偏遠地區供電能力。加快北煤南運通道和大型煤炭儲備基地建設，繼續加強油氣支線、終端管網建設。構建多層次天然氣儲備體系，在符合條件的地區加快建立地下儲氣庫。」

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按照2018年風電設備銷售量，金風科技在國內風電市場份額居於首位，市佔率超過30%；其中，國內新增裝機超過6.7GW（含海上400MW），市場佔有率達32%。截至2018年底，其在手定單突破18GW，同比增長16.27%。金風截至3月首季純利約8.95億元人民幣，較去年同期升約2.9倍 。

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金風近月最高升至7.8元，現於7元見支持。欲炒西部概念可於此水平買入，目標價看8.3元，失守6.4元止蝕。

 

撰文 : 李尚毅

金風科技（02208） 經濟

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