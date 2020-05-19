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【硬撼京東】阿里巴巴疫後最大促銷618購物節派百億消費券　京東傳同日掛牌

金融經濟 10:35 2020/05/19

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阿里巴巴旗下天貓宣布，全國最大的購物節即將啟動。

阿里巴巴 （09988） 旗下天貓今日（19日）宣布舉行疫後全國最大網購節日「天貓618」。適逢擬來港第二上市的京東傳在今年6月18日來港掛牌，阿里的「天貓618」未知今年會否「搶fo」成功。

天貓表示，「天貓618」活動期間，將聯合多地政府、品牌發放今年以來最大規模的現金消費券和補貼，預計金額超過100億元人民幣。淘寶天貓近年亦有舉618促銷活動，但討論熱度不及「雙11」。然而，新冠疫情後，內地出現報復式消費，加上天貓明言發放今年以來最大規模的現金消費券和補貼，料有一定看頭。

京東傳618掛牌

另一邊廂，市場傳消息指，京東計劃6月初來港招股，6月18日上市。事實上，6月18日對京東意義深遠，京東創辦人兼董事局主席劉強東於1998年6月18日創業，京東成立後亦將6月18日定為店慶日。京東每年也會舉行「618全球年中購物節」，為全年促銷力度最大的一天。

阿里巴巴和京東未在港股市場較勁前，6月初相信先在購物節鬥一番。

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香港股票 疫情 阿里巴巴－SW（09988） 補貼 阿里巴巴 天貓
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