【特朗普試藥】自爆食瘧疾藥抗病毒 副作用脫髮易怒

▲ 【新冠肺炎美國疫情】特朗普自爆試藥 食瘧疾藥羥氯喹抗新冠病毒 副作用脫髮易怒

新型冠狀病毒肺炎(新冠肺炎)美國疫情頑固擴大,美國確診人數突破150萬人,逾9萬人死亡。美國總統特朗普自爆,正在服食瘧疾藥羥氯喹防範新冠病毒。特朗普近日大力吹捧羥氯喹,惟該藥對新冠肺炎療效成疑,副作用包括使人容易發怒、脫髮等等。華府也警告,民眾不要嘗試服用羥氯喹來對抗新冠肺炎。特朗普則指自己食藥後「仍然健在」。

特朗普多次接受新冠病毒檢測,結果都呈陰性,但他周一(18日)在白宮突然向傳媒自爆,自己正在服用瘧疾藥物羥氯喹(hydroxychloroquine),沒有交代具體原因:

「我服藥已服了約一個半星期,我仍然健在,仍然在這裏。」

(I'm taking it for about a week and a half now and I'm still here, I'm still here.)

特朗普所言令在場傳媒也感到詫異。他則宣稱,自己收到很好關於該藥療效的正面電話,「這就是證據」。特朗普聲言:

「好多人都在食這藥,多到你覺得驚奇,尤其是前線醫護人員,好多人都在食這藥做預防措施。」

(You'd be surprised at how many people are taking it, especially the frontline workers before you catch it, the frontline workers, many, many are taking it.)

然而,至今並沒有證據顯示,羥氯喹能對抗新冠病毒。美國食品及藥物監督管理局(FDA)、國家衛生院(NIH)都警告,羥氯喹可致心率不正常等嚴重副作用,不要在臨床試驗之外用來治療新冠肺炎。

羥氯喹常見副作用包括頭痛、頭暈、作嘔、失去胃口、皮膚痕癢和出現紅疹、容易發怒、脫髮等等。

醫生向病人開出藥方前,亦須了解病人是否患有心藏病、糖尿病、肝腎疾病等嚴重疾病。

羥氯喹是預防和治療瘧疾藥物。瘧疾是由蚊傳播的寄生蟲傳染病,常見於熱帶地區。

羥氯喹用來治療新冠肺炎的研究尚在進行,但初步成效未見理想。特朗普卻出於不明原因,近日大力吹捧用羥氯喹來醫治新冠肺炎。踢爆該藥成效存疑的華府衛生專家布萊特(Rick Bright)則遭到革職。

特朗普早前亦提出,將消毒劑注射入新冠肺炎病人體內。此舉可令人死亡,特朗普為此受到各方猛烈炮轟。

