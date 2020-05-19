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【新冠肺炎】特朗普稱正服用羥氯喹　FDA曾指藥物對心臟造成風險

環球政經 10:50 2020/05/19

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新冠肺炎疫情持續，美國總統特朗普（Donald Trump）曾多次力讚治療瘧疾的藥物羥氯喹（hydroxychloroquine）治療新冠肺炎的效果令人鼓舞，更曾指如自己染病，會願意服用羥氯喹作治療。特朗普在周一（18日）表示，自已一個多星期前起服用羥氯喹預防新冠病毒。

相關文章：下令本土製藥物　特朗普倡把供應鏈撤出中國

相關文章：不滿抗疫不力　紐約驚現「特朗普死亡時鐘」

特朗普稱，現時有很多前線工作人員都有服用羥氯喹，預防新冠病毒，自己大約10天前告訴白宮醫生，想開始服用羥氯喹，當時傳出白宮有兩名工作人員對新冠病毒感染呈陽性。

白宮醫生Sean P. Conley表示，曾與特朗普多次討論服用羥氯喹，認為其治療的潛在好處大於相對風險，特朗普在新冠病毒測試中繼續呈陰性。除了服用羥氯喹，特朗普每日亦有服用鋅補充劑，及一劑量的抗生素阿奇黴素 (Azithromycin)。

美國食品藥品監督管理局（FDA）上月24日表示，沒有證據顯示羥氯喹能有效治療新冠肺炎，提醒患者要謹慎使用羥氯喹，並警告使用羥氯喹治療新冠肺炎可能對心臟造成風險。

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