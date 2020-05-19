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「香港青年工業家獎」暨「傑出工業家獎」現已開始接受提名！

都會情報 10:00 2020/05/19

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香港工業總會（工總）於1988年舉辦首屆「香港青年工業家獎」，公開表揚在其業界取得卓越成就、年齡介乎21歲至45歲的年青工業家。獎項被譽為工業界的奧斯卡，自創辦以來，共有超過200名工業家榮膺「香港青年工業家獎」的殊榮，他們都是行業的先驅，目光遠大，推動着企業及香港工業進步，於業內備受認可。工總冀望透過獎項鼓勵更多年輕人投身工業界，延續前輩的輝煌成就。

至於同樣由工總舉辦的「傑出工業家獎」，今年已是第19屆，獎項同時已公開接受提名，提名不設年齡限制。此獎項每年頒予一位成就非凡的工業家，以表揚他/她對香港工業和社會經濟的重大貢獻。得獎者需具備承先啟後、推陳出新的工業家精神，並為本地現代工業界樹立典範。

兩項獎項均以嚴謹的評審程序稱譽。每年的評審委員會皆由政府、學術界、公營機構和工業界知名人士組成。評審委員親自接見候選人，就其表現及貢獻作出公平公正、不偏不倚的評核，確保得獎者為獎項的最佳人選。今年評審委員會包括：

主席
前政務司司長唐英年先生

成員
創新及科技局常任秘書長蔡淑嫻女士
香港城市大學副校長（行政）李惠光先生
香港中華廠商聯合會會長吳宏斌博士
德勤會計師事務所華南區主管合夥人周志賢先生
工總主席葉中賢博士

今年獎項繼續獲多家機構贊助及支持，贊助機構包括：中國銀行(香港)有限公司、中國建設銀行(亞洲)股份有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司、上海商業銀行有限公司、香港科技園公司，以及香港青年工業家協會；刊物贊助機構為中華電力有限公司；榮昌國際(集團)有限公司的品牌AQUEEN則為獎座贊助機構。香港數碼港管理有限公司、香港出口信用保險局、香港生產力促進局、香港貿易發展局、香港工業專業評審局以及工業貿易署為獎項的策略夥伴。

「香港青年工業家獎」暨「傑出工業家獎」2020現已開始接受提名，截止日期為5月31日。有關提名程序及詳情，請瀏覽www.yiah.org。 

查詢：劉小姐 2732 3149 / 林小姐 2732 3177 


 
(資料由客戶提供)

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