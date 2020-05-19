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【限聚令】限聚令延長至6月4日、4類場所停業多一周　復課不改

金融經濟 16:27 2020/05/19

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限聚令延長至6月4日。

行政長官林鄭月娥出席行政會議前見傳媒稱，本周到期的「限聚令」將會延長，但會有新安排，需要行政會議同意。港府下午宣布，延長最多8人限聚令14日，至6月4日結束，宗教場所獲豁免。派對房間、卡拉OK、浴室和夜總會4類營業場所，相關限制就會在28日（周四）結束。

另外，港府宣布擴大病毒檢測，檢測量擬加大至7,000個，與私營化驗所合作，擴大至兩類社群包括機場工作人士、公私營殘障或安老院社。

雖然香港上周再現本地感染，林鄭月娥稱，上周與4名專家開會時，專家均同意早前宣布的5月27日起復課安排毋須更改。

以下為限聚令記者會最新消息：

【16：27】記者會結束

【16：25】陳肇始指，出現本地無法溯源的傳播，反映追蹤能力有需要提升。港府工作要將輸入個案減至最低，包括為機場抵港人士檢測、截斷社區傳播鏈。新冠病毒若不會消失下，要考慮如何共存，回復正常生活。

【16：20】再被問及為何政治集會不獲放寬，陳肇始僅再重申，新冠病毒主要經飛沬傳播，配戴口罩當然有效防上傳播，但有大型聚集仍然不理想，但強調要以分階段放寬，若放寬得太快而本地傳播鏈未斷，疫情爆發的風險仍存。

【16：08】為何宗教活動只限場內舉行，不許室外舉行，徐英偉僅稱，室內更易控制人數、檢測工作，除了室內、外都要考慮當中細節、程序和儀式。

【16：00】陳肇始稱現階段不適宜有大規模聚集，認為仍然有風險及再延長限聚令14天，重申今次延長是出於公共衛生考慮，不期望有人群聚集增加傳染風險。

擴大實驗室能力方面，防疫抗疫基金撥出約2億元款項，以增加兩所大學及化驗室的人手、儀器等。最新估計，將於今年8月新增2000個檢測額，計及現有的檢測能力，屆時衛生署的檢測能力可增至大約7000個。

【15：55】為何只有宗教活動毋須因防疫而延長限制，而政治集會等其他活動就要防疫為由加以限制，徐英偉稱，宗教組織過去數周積極識別潛在風險，建議不同方式限制人數、社交距離、體溫檢測等，平衡相關風險，港府會密切監察疫情。

陳肇始稱，港府盡能力平衡防疫、經濟活動、社會接受程度，放寬公共活動。

【15：45】被問及為何限聚令延長至6月4日，而4類處所僅延長一星期，陳肇始稱，防疫措施主要視乎行為或活動風險以及本地疫情，最近有3人本地傳染群組，而限聚令一般是以14天為界，要用相關時間去評估疫情。

她續指，四個處所延長7天關閉，若非出現本地傳播鏈，可能會多放寬些，但有更多團體或員工團體，反映到有生計問題。

【15：40】陳肇始表示，不認為今次擴大社區檢測範圍來得太遲，而是根據疫情發展一直作出調整。

【15：30】衛生署與18區中醫服務中心及葵青健康中心正積極安排中，初步期望尋找輕微病徵患者、工作風險較高（如收銀、司機等）亦可做檢測。

4月20日前完成家居檢疫人士，可以再聯絡衛生署再進行檢測

【15：28】4類營業場所新限制為期7日，因不少員工期望政府可以早日重開有關場所，但因最近出現的個案，因此港府要再監察及評估最新情況。

【15：27】香港8成以上都是輸入個案，最近又有3人家庭群組，有理由相信本地傳播鏈存在，因此是有必要擴大社區檢測範圍。

【15：25】最新限聚令至6月4日為止，剛好到傳統六四晚會當晚結束，陳肇始稱，限聚令一直是延遲14天，目前再延長限聚令主要是出於公共衛生考慮。

【15：21】民政事務局局長徐英偉稱，政府過去數周一直與宗教團體溝通，團體期望政府在可行情況下放寬部分措施，並同意就人數設有上限，一般是埸所客納人數的一半及不提供食品。

康文署方面，5月11日起開放部分公眾設施，例如泳池、健身室、燒烤場、水上中心等。5月23日起亦會陸續開放15個泳灘。

【15：18】安排普通科門診、康健中心、私家醫生可提供免費檢測，派發樣本瓶，強烈呼籲市民如有任何徵狀，如上呼吸道感染徵狀，應盡快求醫。

【15：15】本周起在機場等服務點，為機場工作人員提供樣本瓶，也計劃在本月內為3,000名殘障或安老院社員工檢測。衛生署亦推行先導計劃，在18區中醫診所提供檢測。

【15：13】實驗室檢測量處理能力目標增至7000個。

【15：12】公眾群組8人聚集上限，適用期延至6月4日。崇拜地點教堂、廟宇、清真寺內的宗教活動可獲獲豁免。

【15：09】維持餐飲、表列場所的限制措施至6月4日，但有微調，如8個人以上的健身場所，每人距離1.5米，且須佩戴口罩。

【15：08】派對房間、卡拉OK、浴室和夜總會必須在5月22日至28日，7日內關閉，有效期較短。

【15：07】近日的家庭群組牽涉3宗個案，香港社區感染的鏈未斷，若無相關案例，限聚令放寬措施或更多。

【15：05】食衛局局長陳肇始稱是次發布會主要針對防疫條例599F、599G，和擴大社區監測的行動。

【15：04】記者會開始

林鄭月娥今早也指出，下午公布失業率料惡化，冀保就業計劃可發揮作用。

對於親中人士建議港府盡快就23條立法，林鄭月娥稱，特區政府有憲制要求為23條立法，但回歸近23年都未立法，而近一年有「近乎恐怖份子」的事件很令人擔心，熱心人士提出立法可以理解，但港府現時沒有可更新的事。

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