納斯達克將收緊上市規則　限制中資企業IPO

▲ 納斯達克將公布IPO新規，擬收緊中國企業赴其交易所上市。

中美圍繞貿易、科技及新冠肺炎疫情擴散等問題下，關係愈趨緊張，路透引述消息人士指，納斯達克(Nasdaq）將公布對首次公開發行（IPO）的新限制，要求IPO集資規模達2500萬美元（約1.9億港元）。此舉擬收緊中國企業在其交易所上市規則，尤其是針對缺乏透明度，以及與有權勢的內部人士關係密切的企業。

新規要求企業集資規模2500萬美元，或上市後市值的四分之一，亦要審計公司確保上市企業財務資料，要符合國際會計標準。

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報道指，這是納斯達克首次針對IPO規模設定最低限制，且將阻止目前在該交易所上市的幾間中資企業上市交易。從2000年起，該交易所上市的155間中國企業中，有40間，約四分之一集資規模低於2500萬美元。

最新收緊上市標準的舉措亦反映納斯達克對尋求在美掛牌的中國企業擔憂，上個月，2019年初上市的瑞信咖啡（美：LK）自揭財務數據造假的醜聞。

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編輯：陳華