恒生指數升約500點　滙豐港交所造好升逾3%（不斷更新）

▲ 恒指黑期升約495點 阿里巴巴美股升5.7%（不斷更新）

美股造好，美國研發新冠肺炎疫苗有進展消息，加上聯儲局主席鮑威爾派定心丸，強調美國不會陷入大蕭條，道指升911點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料高開370點，恒指料開報24304點。

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【10：27】領展 （00823） 股價造好，升4%，高見69.45元。

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【10：23】SaaS股受捧，微盟 （02013） 升8.3%，破頂高見6.59元；兌吧 （01753） 首季新簽合約額升1.9倍，股價升6.1%，高見2.6元。

【10：12】新股沛嘉醫療 （09996） 今早破頂高見28.15元後，倒跌逾2%，低見26.55元。

【10：07】港交所 （00388） 升幅擴至3.5%。路透引述消息人士指，納斯達克（Nasdaq）將公布對首次公開發行（IPO）的新限制，要求IPO集資規模達2500萬美元（約1.9億港元），此舉擬收緊中國企業在其交易所上市規則。

納斯達克將收緊上市規則 限制中資企業IPO

【10：05】阿里巴巴 （09988） 今早高見211.8元，其後升幅收窄，阿里巴巴最新報206.8元，升1.9%；小米 （01810） 升1.5%；美團 （03690） 破頂高見124.4元後倒跌，低見121.4元

【10：03】大市升幅略為回順，恒指升約500點，報24435點。

【09：55】新秀麗 （01910） 抽升11.5%，高見6.64元。根據聯交所資料顯示，The Capital Group於上周四增持新秀麗120萬股或0.09%，每股平均價6.4302元，涉資772萬元，最新持股量增至7.02%。

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【09：51】高富集團 （00263） 股價升34.9%，高見0.29元。高富集團公布，以每股20仙發行最多約2804萬股新股，集資約561萬元，每股發行價較昨日收市價21.5仙折讓約6.98%。

【09：50】邁博藥業 （02181） 股價回吐12.6%，低見1.3元。

【09：47】閱文 （00772） 股價今早再升逾4%，破頂高見50.2元。

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【09：46】平安好醫生 （01833） 仍未止跌，股價今早逆市續跌逾4%，低見98.35元。平安好醫生董事會主席兼首席執行官王濤，及聯席公司秘書林源上周五被免去公司職務。

另一網上醫療股阿里健康 （00241） 亦跌0.5%。

【09：43】大市升逾500點，反向ETF下跌，FI二南方恒指 （07500） 跌4.7%，低見7.23元。

【09：41】滙豐 （00005） 升至3.5%，高見39.6元。

【09：39】偉易達 （00303） 績後逆市跌1.1%。偉易達昨收市後公布，截至今年3月底止，全年收入按年增0.2%至21.7億美元，純利按年增11.3%至1.9億美元，派末期息每股36美仙，全年共派息53美仙，按年跌20.9%。

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【09：35】昨日受累美國加大圍堵華為消息的手機孖寶反彈，舜宇 （02382） 升4.1%，高見113.8元；瑞聲 （02018） 升1.8%，高見40.95元。另外，中興 （00763） 升0.7%；中芯 （00981） 升2.3%。

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【09：33】紐約期油升8%後，今早亞洲時段續升4%，三桶油造好，中石油 （00857） 升4.8%；中海油 （00883） 升4.1%；中石化 （00386） 升3.3%。

原油ETF F三星原油期 （03175） 升3.6%；FGX原油 （03097） 升4.1%。

【09：27】其他重磅藍籌上升，騰訊 （00700） 升1.7%，開報430.2元；滙豐 （00005） 升3%，開報39.35元；中移動 （00941） 升2.2%，開報58.6元；友邦 （01299） 升2.4%，開報69.95元。

【09：26】三大股指高開，上證升0.77%，深證升0.94%，創業板指升1.07%。

【09：23】港交所 （00388） 升2.4%，開報261元。京東（JD.US） 據報將於下星期就來港作第二上市進行港交所 （00388） 上市聆訊。若順利通過，將於6月初招股，暫時估計會於6月18日掛牌，集資約30億美元（約234億港元）。

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【09：20】恒生指數高開554點，開報24489點，重上24000點水平。阿里巴巴 （09988） 高開3.5%，開報210元。小米 （01810） 高開3%，開報12.4元；美團 （03690） 升1.2%，報123.4元再創上市新高。

【09：16】人民幣中間價報7.0912，上調118點子。

【09：15】即月期指開報24300點，升376點或1.6%。

【08：38】原油價格於亞洲時段延續升勢，紐約期油升4.1%，報33.12美元，布蘭特期油升2.5%，報35.68美元。

【08：36】日經225指數升507點或2.5%，報20641點；南韓KOSPI指數升2.2%，報1980點。

【08：29】同股不同權架構股份－阿里巴巴 （09988） 、美團點評 （03690） 和小米 （01810） ，獲允許在恒指、國指的選股範圍，最快8月可染藍。阿里巴巴美股收報215.28美元，升11.6美元或5.7%。

【WVR染藍】恒指納入同股不同權 阿里美團小米8月可染藍

【08：26】恒指黑期升約495點，報24423點，道指期貨升23點，報24530點。

【08：10】迪士尼 （ Disney ，美： DIS ） 主管串流業務，外號「巴斯光年」的梅耶爾（Kevin Mayer）將辭去職務，並將轉投抖音海外版TikTok擔任CEO。TikTok母企字節跳動宣布梅耶爾的任命，將於6月1日生效，梅耶爾同時亦擔任首席營運總監。

迪士尼高層跳槽 轉投TikTok擔任CEO

【07：00】道指最多升1023點，收報24597點，升911點或3.9%，創6周以來最大單日升幅；標指收報2953點，升90點或3.2%；納指收報9234點，升220點或2.4%。

港股ADR收報24304點，升370點或1.5%。恒指夜期收報24363點，升439點，高水428點，成交26,186張。

道指飈911點恒指夜期升439點 紐約期油升8.1%

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責任編輯︰梁浩碩