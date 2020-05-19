▲ 恒指黑期升約495點 阿里巴巴美股升5.7%（不斷更新）

美股造好，美國研發新冠肺炎疫苗有進展消息，加上聯儲局主席鮑威爾派定心丸，強調美國不會陷入大蕭條，道指升911點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料高開370點，恒指料開報24304點。

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【08：38】原油價格於亞洲時段延續升勢，紐約期油升4.1%，報33.12美元，布蘭特期油升2.5%，報35.68美元。

【08：36】日經225指數升507點或2.5%，報20641點；南韓KOSPI指數升2.2%，報1980點。

【08：29】同股不同權架構股份－阿里巴巴 （09988） 、美團點評 （03690） 和小米 （01810） ，獲允許在恒指、國指的選股範圍，最快8月可染藍。阿里巴巴美股收報215.28美元，升11.6美元或5.7%。

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【08：26】恒指黑期升約495點，報24423點，道指期貨升23點，報24530點。

【08：10】迪士尼 （ Disney ，美： DIS ） 主管串流業務，外號「巴斯光年」的梅耶爾（Kevin Mayer）將辭去職務，並將轉投抖音海外版TikTok擔任CEO。TikTok母企字節跳動宣布梅耶爾的任命，將於6月1日生效，梅耶爾同時亦擔任首席營運總監。

迪士尼高層跳槽 轉投TikTok擔任CEO

【07：00】道指最多升1023點，收報24597點，升911點或3.9%，創6周以來最大單日升幅；標指收報2953點，升90點或3.2%；納指收報9234點，升220點或2.4%。

港股ADR收報24304點，升370點或1.5%。恒指夜期收報24363點，升439點，高水428點，成交26,186張。

道指飈911點恒指夜期升439點 紐約期油升8.1%

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責任編輯︰梁浩碩