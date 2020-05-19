  • 27°C
香港時間 : 2020519日 (二) 08:57
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

恒指黑期升約495點　阿里巴巴美股升5.7%（不斷更新）

金融經濟 08:38 2020/05/19

分享：

恒指黑期升約495點　阿里巴巴美股升5.7%（不斷更新）

美股造好，美國研發新冠肺炎疫苗有進展消息，加上聯儲局主席鮑威爾派定心丸，強調美國不會陷入大蕭條，道指升911點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料高開370點，恒指料開報24304點。

【WVR染藍】由英資到港資再到中資　6企仍屹立藍籌50年

【WVR染藍】阿里巴巴美團小米入恒指　阿里巴巴佔恒指5%定3.5%？

【08：38】原油價格於亞洲時段延續升勢，紐約期油升4.1%，報33.12美元，布蘭特期油升2.5%，報35.68美元。

【08：36】日經225指數升507點或2.5%，報20641點；南韓KOSPI指數升2.2%，報1980點。

【08：29】同股不同權架構股份－阿里巴巴 （09988）  、美團點評 （03690）  和小米 （01810）  ，獲允許在恒指、國指的選股範圍，最快8月可染藍。阿里巴巴美股收報215.28美元，升11.6美元或5.7%。

【WVR染藍】恒指納入同股不同權　阿里美團小米8月可染藍

【08：26】恒指黑期升約495點，報24423點，道指期貨升23點，報24530點。

【08：10】迪士尼Disney，美：DIS主管串流業務，外號「巴斯光年」的梅耶爾（Kevin Mayer）將辭去職務，並將轉投抖音海外版TikTok擔任CEO。TikTok母企字節跳動宣布梅耶爾的任命，將於6月1日生效，梅耶爾同時亦擔任首席營運總監。

迪士尼高層跳槽　轉投TikTok擔任CEO

【07：00】道指最多升1023點，收報24597點，升911點或3.9%，創6周以來最大單日升幅；標指收報2953點，升90點或3.2%；納指收報9234點，升220點或2.4%。

港股ADR收報24304點，升370點或1.5%。恒指夜期收報24363點，升439點，高水428點，成交26,186張。

道指飈911點恒指夜期升439點　紐約期油升8.1%

【疫情焦點】全球累計近490萬確診　美國累計確診近155萬

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品

責任編輯︰梁浩碩

香港股票 小米集團－W（01810） 美團點評－W（03690） 阿里巴巴－SW（09988） ADR 期貨 紐約期油 恒指夜期 恒生中國企業指數 道瓊斯工業平均指數

下一篇文章

【疫情焦點】全球累計近490萬確診　美國累計確診近155萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【保就業】保就業計劃下周一接受申請　政府：大部分僱主3至4周獲補貼
【保就業】保就業計劃下周一接受申請　政府：大部分僱主3至4周獲補貼
華為傳追加54億台積電晶片訂單　日經：已截單、台積電：純粹市場傳言（第四版）
華為傳追加54億台積電晶片訂單　日經：已截單、台積電：純粹市場傳言（第四版）
【台灣旅遊】台灣最快10月開放遊客入境　分三階段放寬防疫措施　
【台灣旅遊】台灣最快10月開放遊客入境　分三階段放寬防疫措施　
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
道指勁升911點　恒指夜期漲439點（不斷更新）
道指勁升911點　恒指夜期漲439點（不斷更新）
【WVR染藍】恒指納入同股不同權　阿里美團小米8月可染藍
【WVR染藍】恒指納入同股不同權　阿里美團小米8月可染藍