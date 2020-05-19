【恒指夜期】恒指夜期倒升13點　滙豐倫敦折算報38.9元（不斷更新）

▲ 恒指黑期升約495點 阿里巴巴美股升5.7%（不斷更新）

恒指日間交易時段重上24000點大關後，外圍市場關注聯儲局主席鮑威爾，以及財政部長努欽今晚出席國會聽證期間的言論，外圍市場及港股恒指夜期在此之前均顯示資金觀望，指數上並無太大變幅。如若市場把鮑威爾與努欽的言論解讀正面，不排後市尚能衝高，反之亦然。

【23：10】道指跌幅收窄，暫回吐約70點，恒指夜期則輕微倒升，報24353點，升13點，低水35點。至於滙豐在倫敦的股價，換算港元則報38.9元。

【21：30】道指開市跌約90點，恒指夜期則微跌6點，報24334點，低水54點。

【20：37】夜期靠穩，跌11點，低水59點。黑期跌23點。道指期貨跌75點。滙豐 （00005） 倫敦股價折算報38.9港元，較港低0.55元。

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【16：55】恒指黑期靠穩，升15點，報24411點。道指期貨轉跌42點，報24465點。

美股造好，美國研發新冠肺炎疫苗有進展消息，加上聯儲局主席鮑威爾派定心丸，強調美國不會陷入大蕭條，道指升911點。港股造好，重上24000點水平，恒生指數高開554點，開報24489點，收復多條平均綫，早段曾升最多617點，其後升勢回順，恒指最終收報24388點，升453點或1.9%，成交1260億元。

【16：34】即月期指收報24340點，升416點或1.7%，低水48點。

【16：15】港交所 （00388） 升4.1%，收報266.4元；滙豐 （00005） 升3.3%，收報39.45元；友邦 （01299） 升3.1%，收報70.4元；騰訊 （00700） 升1.7%，收報430元。

【16：13】阿里巴巴 （09988） 升3.4%，收報209.8元，成交超越騰訊，達94.5億元，為成交最大股份；美團 （03690） 午後高見126.9元續創新高，最終收報125.8元，升3.2%；小米 （01810） 升5.2%，收報12.82元。

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【16：10】恒生指數收報24388點，升453點。國指收報9883點，升156點。主板成交1260億元。

【16：00】恒生指數U盤前升454點，報24388點。

【15：39】港股尾市升約470點，於24400點水平爭持。

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【15：38】HMVOD視頻 （08103） 突急挫逾4成，低見0.21元。

【15：05】內地股市上升，上證升0.8%；深證升1.2%；創業板指升1.4%。

【14：48】中國神華 （01088） 股價升4.5%。神華上月煤炭銷量達3150萬噸，按年增長68.5%。

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【14：37】小米 （01810） 午後升幅擴大至4.5%，高見12.6元；美團 （03690） 升3.7%，再破頂高見126.6元；阿里巴巴 （09988） 升3.2%。

【14：35】康方生物 （09926） 升8%，破頂高見28.65元。中國生物製藥 （01177） 公布，集團與康方生物共同開發及商業化的派安普利單抗（AK105， PD-1單抗）聯合安羅替尼一線治療晚期肝細胞癌的臨床療效和安全性二期研究數據摘要，已獲即將召開的今年美國臨床腫瘤學會（ASCO）年會接受以海報形式呈列。

【14：33】港股升幅再擴大約500點，報24435點。

【14：21】微盟 （02013） 愈升愈有，最新升15%，破頂高見6.93元。

【13：56】大市升幅收窄至約400點，於24350點水平。

【13：56】華彩 （01371） 午後急飈近1倍，高見0.24元，成交525萬。

【13：40】中芯 （00981） 午後升近7%，高見19.48元。

【13：09】友邦 （01299） 午後升幅擴大，與滙豐 （00005） 、港交所 （00388） 齊升3%。

【13：00】港股午後初段升近500點，企24400點水平。

【12：36】恒指黑期升約475點，報24404點；道指期貨升5點，報24512點。

【12：12】太古 （00019） 升4.6%，為半日表現最好藍籌；萬洲 （00288） 逆市跌1%，藍籌中表現最差。

【12：04】阿里巴巴 （09988） 半日升2.5%，中午收報208元，成交50.6億元，為半日成交最大股份；小米 （01810） 升2.5%，中午收報12.34元；美團 （03690） 升1.6%，中午收報123.9元。

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【12：02】滙豐 （00005） 升3%；港交所 （00388） 升3.5%；友邦 （01299） 升2.8%；騰訊 （00700） 升1.1%。另外，中移動 （00941） 逆市倒跌0.4%。

【12：00】恒生指數半日升428點，中午收報24363點。國指中午收報9875點，半日升148點。主板成交724億元。

【11：52】港股中午收市前升近450點，報24379點，升444點。

【11：30】內地股市半日向上，上證升0.5%；深證升0.7%；創業板指升0.9%。

【11：19】大市升勢回順，恒指升幅收窄至約400點，最新報24329點。

【10：59】港交所 （00388） 升幅擴大至4%，高見266.4元。

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【10：58】恒指公司公布有關指數納入原則的諮詢結果，包括決定不會對金融股在恒生指數裡的比例或比重作出限制，滙豐 （00005） 升3%；友邦 （01299） 升2.5%；建行 （00939） 升1.8%。現時金融股佔恒指比重約5成，當中滙豐、友邦及建行合共佔比達25%。

【10：38】避險情緒降溫，金價回落，拖累黃金相關股表現。招金 （01818） 跌2.3%；山東黃金 （01787） 跌1.8%；中國黃金 （02099） 跌1.5%；SPDR金ETF （02840） 跌1.3%。

【10：35】內險股造好，國壽 （02628） 升3.6%；平保 （02318） 升2.1%；財險 （02328） 升2.7%；太保 （02601） 升3.9%。

【10：27】50隻藍籌股全綫上升，其中以中石油 （00857） 表現最好，股價升4.1%，高見2.85元。

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【10：27】領展 （00823） 股價造好，升4%，高見69.45元。

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【10：23】SaaS股受捧，微盟 （02013） 升8.3%，破頂高見6.59元；兌吧 （01753） 首季新簽合約額升1.9倍，股價升6.1%，高見2.6元。

【10：12】新股沛嘉醫療 （09996） 今早破頂高見28.15元後，倒跌逾2%，低見26.55元。

【10：07】港交所 （00388） 升幅擴至3.5%。路透引述消息人士指，納斯達克（Nasdaq）將公布對首次公開發行（IPO）的新限制，要求IPO集資規模達2500萬美元（約1.9億港元），此舉擬收緊中國企業在其交易所上市規則。

納斯達克將收緊上市規則 限制中資企業IPO

【10：05】阿里巴巴 （09988） 今早高見211.8元，其後升幅收窄，阿里巴巴最新報206.8元，升1.9%；小米 （01810） 升1.5%；美團 （03690） 破頂高見124.4元後倒跌，低見121.4元

【10：03】大市升幅略為回順，恒指升約500點，報24435點。

【09：55】新秀麗 （01910） 抽升11.5%，高見6.64元。根據聯交所資料顯示，The Capital Group於上周四增持新秀麗120萬股或0.09%，每股平均價6.4302元，涉資772萬元，最新持股量增至7.02%。

新秀麗獲Capital Group增持 股價飊逾一成

【09：51】高富集團 （00263） 股價升34.9%，高見0.29元。高富集團公布，以每股20仙發行最多約2804萬股新股，集資約561萬元，每股發行價較昨日收市價21.5仙折讓約6.98%。

【09：50】邁博藥業 （02181） 股價回吐12.6%，低見1.3元。

【09：47】閱文 （00772） 股價今早再升逾4%，破頂高見50.2元。

【閱文股價】憧憬與騰訊合作進一步釋放IP價值 閱文4日累升56%

【09：46】平安好醫生 （01833） 仍未止跌，股價今早逆市續跌逾4%，低見98.35元。平安好醫生董事會主席兼首席執行官王濤，及聯席公司秘書林源上周五被免去公司職務。

另一網上醫療股阿里健康 （00241） 亦跌0.5%。

【09：43】大市升逾500點，反向ETF下跌，FI二南方恒指 （07500） 跌4.7%，低見7.23元。

【09：41】滙豐 （00005） 升至3.5%，高見39.6元。

【09：39】偉易達 （00303） 績後逆市跌1.1%。偉易達昨收市後公布，截至今年3月底止，全年收入按年增0.2%至21.7億美元，純利按年增11.3%至1.9億美元，派末期息每股36美仙，全年共派息53美仙，按年跌20.9%。

【業績】偉易達全年多賺11% 末期息削28%至36美仙

【09：35】昨日受累美國加大圍堵華為消息的手機孖寶反彈，舜宇 （02382） 升4.1%，高見113.8元；瑞聲 （02018） 升1.8%，高見40.95元。另外，中興 （00763） 升0.7%；中芯 （00981） 升2.3%。

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【09：33】紐約期油升8%後，今早亞洲時段續升4%，三桶油造好，中石油 （00857） 升4.8%；中海油 （00883） 升4.1%；中石化 （00386） 升3.3%。

原油ETF F三星原油期 （03175） 升3.6%；FGX原油 （03097） 升4.1%。

【09：27】其他重磅藍籌上升，騰訊 （00700） 升1.7%，開報430.2元；滙豐 （00005） 升3%，開報39.35元；中移動 （00941） 升2.2%，開報58.6元；友邦 （01299） 升2.4%，開報69.95元。

【09：26】三大股指高開，上證升0.77%，深證升0.94%，創業板指升1.07%。

【09：23】港交所 （00388） 升2.4%，開報261元。京東（JD.US） 據報將於下星期就來港作第二上市進行港交所 （00388） 上市聆訊。若順利通過，將於6月初招股，暫時估計會於6月18日掛牌，集資約30億美元（約234億港元）。

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【09：20】恒生指數高開554點，開報24489點，重上24000點水平。阿里巴巴 （09988） 高開3.5%，開報210元。小米 （01810） 高開3%，開報12.4元；美團 （03690） 升1.2%，報123.4元再創上市新高。

【09：16】人民幣中間價報7.0912，上調118點子。

【09：15】即月期指開報24300點，升376點或1.6%。

【08：38】原油價格於亞洲時段延續升勢，紐約期油升4.1%，報33.12美元，布蘭特期油升2.5%，報35.68美元。

【08：36】日經225指數升507點或2.5%，報20641點；南韓KOSPI指數升2.2%，報1980點。

【08：29】同股不同權架構股份－阿里巴巴 （09988） 、美團點評 （03690） 和小米 （01810） ，獲允許在恒指、國指的選股範圍，最快8月可染藍。阿里巴巴美股收報215.28美元，升11.6美元或5.7%。

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【08：26】恒指黑期升約495點，報24423點，道指期貨升23點，報24530點。

【08：10】迪士尼 （ Disney ，美： DIS ） 主管串流業務，外號「巴斯光年」的梅耶爾（Kevin Mayer）將辭去職務，並將轉投抖音海外版TikTok擔任CEO。TikTok母企字節跳動宣布梅耶爾的任命，將於6月1日生效，梅耶爾同時亦擔任首席營運總監。

迪士尼高層跳槽 轉投TikTok擔任CEO

【07：00】道指最多升1023點，收報24597點，升911點或3.9%，創6周以來最大單日升幅；標指收報2953點，升90點或3.2%；納指收報9234點，升220點或2.4%。

港股ADR收報24304點，升370點或1.5%。恒指夜期收報24363點，升439點，高水428點，成交26,186張。

道指飈911點恒指夜期升439點 紐約期油升8.1%

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責任編輯︰梁浩碩