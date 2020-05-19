▲ 迪士尼高層跳槽 轉投TikTok擔任CEO

迪士尼 （ Disney ，美： DIS ） 主管串流業務，外號「巴斯光年」的梅耶爾（Kevin Mayer）將辭去職務，並將轉投抖音海外版TikTok擔任CEO。TikTok母企字節跳動宣布梅耶爾的任命，將於6月1日生效，梅耶爾同時亦擔任首席營運總監。

梅耶爾將負責TikTok、Helo、音樂、遊戲等業務，同時負責字節跳動全球職能部門（不含中國），包括企業發展、銷售、市場、公共事務、安全、法務等。

梅耶爾一直被視為迪士尼行政總裁接班人。不過，迪士尼2月宣布，由樂園、體驗及消費品主席包正博（Bob Chapek）接任，相關決定令外界大感意外甚至失望，亦令梅耶爾失去掌舵迪士尼的機會。

市場認為梅耶爾的離職對迪士尼的串流媒體業務來說是個損失，目前迪士尼的其他業務，包括電影制片、主題公園及電視網絡正經受因新冠疫情所帶來的衝擊。

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責任編輯︰梁浩碩