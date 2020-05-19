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道指飈911點恒指夜期升439點　紐約期油升8.1%

金融經濟 07:24 2020/05/19

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道指飈911點恒指夜期升439點　紐約期油升8.1%

道指飈911點
美股造好，美國研發新冠肺炎疫苗有進展消息，加上聯儲局主席鮑威爾派定心丸，強調美國不會陷入大蕭條，道指最多升1023點，收報24597點，升911點或3.9%，創6周以來最大單日升幅；標指收報2953點，升90點或3.2%；納指收報9234點，升220點或2.4%。

恒指夜期升439點
港股ADR收報24304點，升370點或1.5%。恒指夜期收報24363點，升439點，高水428點，成交26,186張。

紐約期油升8.1%
原油價格連升3日，新冠肺炎疫苗研發有進展，加上中國原油需求升至近疫情爆發前水平，紐約期油收報31.82美元，升2.39美元或8.1%；布蘭特期油收報34.81美元，升2.31美元或7.1%。

美滙指數跌穿100水平
原油價格上升，帶動商品相貨幣，美滙指數跌穿100，美滙指數報99.62，跌0.8%。歐元兌美元報1.0917；美元兌日圓報107.37。

美國10年期債息報0.726厘。

紐約期金跌1.2%
避險情緒降溫，避險資金流出金市，金價下跌，紐約期金收報1734.4美元，跌21.9美元或1.2%。現貨金於1735美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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