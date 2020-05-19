【美股收市】疫苗報喜+經濟重啟 道指漲911點6周最勁

美國研發新冠肺炎疫苗有進展，加上聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）唱好美國經濟，強調還有大量子彈救市，加強投資者對解封及經濟重啟的憧憬。美股尾市升幅擴大，曾飆逾千點。紐約期油亦急升逾8%，直逼32美元，創兩月新高。

道指最多升1023點，收報24597點，升911點或3.9%，創6周以來最大單日升幅；標指收報2953點，升90點或3.2%；納指收報9234點，升220點或2.4%。

美國生物科技公司Moderna（美：MRNA）宣布人體疫苗試驗結果，在第一階段試驗中，45個參與者全數成功產出抗體，為疫情試驗再添佳音。Moderna股價曾飆30.5%，收市仍漲2成。

與此同時，鮑威爾派定心丸，強調美國不會陷入大蕭條的困境，相信經濟會在今年下半年反彈。總統特朗普再次敦促重啟經濟，更多地區重新開放 ; 加上歐洲多個國家宣布將解除申根地區旅行限制，加強了市場對發達經濟體解封的期待。飛機生產商波音公司急升12.9%，為道指表現最好的成分股；化工巨頭陶氏和製造大廠3M分別漲9.4%和7.6%。

美國頁岩油區6月日產量料降20萬桶，加上全球各地陸續放寬限制措施，利好原油需求，紐約6月期油收報31.82美元，升2.39美元或8.1%；布蘭特7月期油收報34.81美元，升2.31美元或7.1%。

疫苗研發有正面消息，避險情緒降溫，金價從8年高位下滑。紐約期金收報1734.40美元，倒跌1.3%。

不過，經濟復甦進程仍不乏變數。高盛總裁所羅門(David Solomon)預期，美國經濟具彈性，隨着時間推移，經濟將會復甦，但一些利潤微薄的企業恐將死去。在應對疫情方面，儲局已經發揮功不可沒的作用，但相關的刺激措施無法永遠地持續下去。

國際貨幣基金組織(IMF)總幹事格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)則警告，全球經濟或需較預期更長的時間，才能從新冠肺炎疫情下完全復蘇 ; IMF很可能向下調整經濟預測，並預期明年只有局部復甦，而非原先估計的5.8%升幅。