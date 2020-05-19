【美股午市】 兩利好刺激道指飆逾820點 與標指齊漲3%

美國生物科技公司Moderna研發新冠肺炎疫苗取得正面數據，加上聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）唱好美國經濟，紐約市亦宣布即將加入重啟經濟行列；兩大利好刺激市場投資情緒進一步轉好，美股午市持續向上，道指漲逾800點，與標指的升幅都超過3%。

截至本港時間零時52分，道指報24507點，升821點；標普500指數報2950點，升87點；納指報9220點，升206點或2.3%。

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)周一表示，計劃6月上旬啟動首階段經濟重開計劃，建築地盤將獲准復工，零售店舗亦會在有限制的情況下重開。

Moderna（美︰MRNA）公布疫苗研發獲得正面數據，可望最快在7月進行最後階段測試，消息刺激股價勁彈20%。

網約車平台Uber計劃裁減超過3000名員工，為不足兩周內第二度裁員。Uber股價一度飆一成。

全球各地陸續放寬限制措施，利好原油需求，紐約期油重上31美元，高見33.3美元，升幅13.2%；布蘭特期油最多升9.9%，報35.72美元。

市場風險胃納擴大，避險資產黃金創7年新高後回落，報1730.36美元．跌0.8%