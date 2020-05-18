【中芯股價】中芯遭股東密密行使換股權等　料套現共30億

▲ 中芯股價雖然回吐6%，但今年以來由11.94元升到17.94元，已累升50%。

中芯 （00981） 股價急升之際，股東卻密集套現，包括非公司董事行使認股權計劃，以及可換股債券轉為普通股，市場預期相關股東獲得股份後，即在市場轉售獲利，成為中芯股價動力的最大阻礙。

中芯股價雖然回吐6%，但今年以來由11.94元升到17.94元，已累升50%。

自4月24日開始，到5月18日的15個交易日，中芯已9度發布通告，遭股東密密行使認股權，以及可轉債換股份權力，令發行股數由51.5億股，大增至53.3億股，增幅達3.5%，以近期股價計，估計套現約30億元。

例如4月24日通告指，「非本公司董事因行使根據 2004以認股權計劃（於2004年3月10日獲採納）所授予的認股權而發行的普通股股份：2020年04月20日）」，股份數目1.88萬股，每股發行價3.46元，其對上一日的收市價為15.04元，即股東以低於市價77%的3.46元價錢，可即於市場以15.04元水平沽出獲利。

另外，通告指，「根據2022年到期零息可換股債券的條款及條件發行普通股」，每股發行價9.25元，其對上一日的收市價為14.56元，即股東將零息的可轉債，按9.25元發行股份，預期在行使後，即在市場以14.56元水平沽出獲利。

相關股東密集行使權力換股套現，或反映其對股價看法，不過，投資界同時亦看好中芯可受惠中美科技戰發展，尤其是獲得華為的訂單。

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編輯：譚志偉