  • 25°C
香港時間 : 2020519日 (二) 00:54
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中芯股價】中芯遭股東密密行使換股權等　料套現共30億

金融經濟 23:50 2020/05/18

分享：

中芯股價雖然回吐6%，但今年以來由11.94元升到17.94元，已累升50%。

中芯 （00981） 股價急升之際，股東卻密集套現，包括非公司董事行使認股權計劃，以及可換股債券轉為普通股，市場預期相關股東獲得股份後，即在市場轉售獲利，成為中芯股價動力的最大阻礙。

中芯股價雖然回吐6%，但今年以來由11.94元升到17.94元，已累升50%。

自4月24日開始，到5月18日的15個交易日，中芯已9度發布通告，遭股東密密行使認股權，以及可轉債換股份權力，令發行股數由51.5億股，大增至53.3億股，增幅達3.5%，以近期股價計，估計套現約30億元。

例如4月24日通告指，「非本公司董事因行使根據 2004以認股權計劃（於2004年3月10日獲採納）所授予的認股權而發行的普通股股份：2020年04月20日）」，股份數目1.88萬股，每股發行價3.46元，其對上一日的收市價為15.04元，即股東以低於市價77%的3.46元價錢，可即於市場以15.04元水平沽出獲利。

另外，通告指，「根據2022年到期零息可換股債券的條款及條件發行普通股」，每股發行價9.25元，其對上一日的收市價為14.56元，即股東將零息的可轉債，按9.25元發行股份，預期在行使後，即在市場以14.56元水平沽出獲利。

相關股東密集行使權力換股套現，或反映其對股價看法，不過，投資界同時亦看好中芯可受惠中美科技戰發展，尤其是獲得華為的訂單。

相關文章：

【中美貿易戰】美國加碼封殺華為　為何中芯舜宇股價急跌？

【中美科技戰】中信証券︰受惠華為轉單 薦中芯國際

編輯：譚志偉

香港股票 中芯國際（00981） 科技戰 債券 沽出 華為 可換股債券

下一篇文章

道指恒指夜期齊漲　阿里巴巴港美共升近10元（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【WVR染藍】恒指納入同股不同權　阿里美團小米8月可染藍
【WVR染藍】恒指納入同股不同權　阿里美團小米8月可染藍
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
華為傳追加54億台積電晶片訂單　日經：已截單、台積電：純粹市場傳言（第四版）
華為傳追加54億台積電晶片訂單　日經：已截單、台積電：純粹市場傳言（第四版）
【台灣旅遊】台灣最快10月開放遊客入境　分三階段放寬防疫措施　
【台灣旅遊】台灣最快10月開放遊客入境　分三階段放寬防疫措施　
道指恒指夜期齊漲　阿里巴巴港美共升近10元（不斷更新）
道指恒指夜期齊漲　阿里巴巴港美共升近10元（不斷更新）