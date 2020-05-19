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【WVR染藍】由英資到港資再到中資　6企仍屹立藍籌50年

金融經濟 08:00 2020/05/19

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恒指當初成立的成份股中，只有約6隻股份目前仍維持得到其藍籌股地位，見證香港經濟結構轉型。

恒指公司今日公布，允許把「同股不同權」及「第二上市」納入恒生指數選股範疇，意味新一個時代又再來臨。事實上，由英資到港資再到中資主導，恒指當初成立的成份股中，只有約6隻股份目前仍維持得到其藍籌股地位，見證香港經濟結構轉型。

恒生指數以1964年7月31日為基數日，其時基數為100點，然後到了1969年11月24日，才向公眾發布。起初成份股只有30隻，然後才漸漸增加藍籌股數目，到現時為成份股數量為50隻。當時的成份股中，大部分為本土民生或貿易相關股票，例如怡和、電車公司、牛奶公司等。這些公司以英資及港資為主。

而1964年的成份股中，只有中電 （00002） 、煤氣 （00003） 、滙豐 （00005） 、電能（00006，由港燈易名）、太古 （00019） 依然保留藍籌股身份。而1964年雖未有長和 （00001） ，惟當時屬藍籌的黃埔船塢、和記企業等公司之元素卻包括在長和 （00001） 之內，故亦可視為其中一家當時至今仍保留藍籌地位的大公司。

另外，九倉 （00004） 現今雖不再屬藍籌，但其2017年分拆的九倉置業 （01997） 卻仍是恒指成份股。

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香港股票 恒生指數 同股不同權 第二上市 長和（00001） 九龍倉集團（00004） 中電控股（00002） 香港中華煤氣（00003） 滙豐控股（00005） 電能實業（00006）

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