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【美股戰報】Moderna疫苗測試效果正面　道指開市升700點

環球政經 22:09 2020/05/18

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新冠肺炎疫情數字尚未見頂，市場時常被疫情的消息左右，各國各國都期望疫苗或者特效藥能儘快研發出來，周一（18日）美國生物藥廠Moderna宣布，其研發的疫苗早期臨床測試效果「正面」，受消息提振，標指周一開市上漲70.6點，漲幅2.47%，報2934.3點；納指開市上漲164.6點，漲幅1.83%，報9179.1點；道指開市上漲695.5點，漲幅2.94%，報24381點。

據Moderna指，一共有45名患者參與是次人體實驗中，分三組分別注射兩劑25微克、100微克或250微克的疫苗。實驗結果顯示，在第43天，即注射第2劑疫苗的兩周後，注射25微克的參與者血液的抗體水平，與新冠肺炎康復者體內相約；注射100微克的參與者體內的抗體水平，則「明顯高於」（significantly exceeded）康復者的水平，而注射250微克的參與者結果尚未得出。Moderna指，料會在7月進行第3階段測試，倘疫苗證實有效，並安全使用，將於在明年初正式面世，周一Moderna股價開市飆升30%，

除了抗疫概念股外，國際油價亦見好，美國6月油期漲近11.5%，報每桶32.81美元；布蘭特期油漲近7%，報每桶334.8美元。美股石油股受惠，英國石油（BP）漲7%，道達爾（TOT）漲8.75%，埃克森美孚石油（XOM）漲5.5%。

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