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【美股早市】道指彈近800點 疫苗好消息+鮑威爾唱好經濟

環球經濟金融 22:03 2020/05/18

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美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在訪問唱好美國經濟，並重申局方子彈未用盡；美國生物科技公司Moderna宣布，研發新冠肺炎疫苗在首階段取得正面數據（positive interim data），加強投資者對解封及經濟重啟的憧憬。美股周一高開，道指漲799點。

Moderna（美︰MRNA）公布疫苗研發獲得正面數據，可望最快在7月進行最後階段測試，消息刺激股價勁彈20%。

Moderna新冠肺炎疫苗測試效果「正面」 道指場外曾升700點

全球各地陸續放寬限制措施，利好原油需求，紐約期油重上30美元水平，高見32.9美元，升幅11.8%；布蘭特期油最多升7.7%，報34.99美元。

鮑威爾唱好經濟 「不會與美國對賭」

鮑威爾否認聯儲局板斧已使盡 「我們完全不缺彈藥」

對經濟解封的憧憬增加，美元偏軟，美匯指數曾跌0.5%，低見99.94；澳元最多升1.4%，報65.04美仙；歐元和英鎊分別曾漲0.4%和0.8%，高見107.5美元和1.2209美元。

聯儲局主席唱好美國經濟，美債價跌息升，10年美債息曾升4點子，高見0.6882厘；現貨金一度觸及1765.43美元的2012年10月以來高位，之後回軟，低見1732.11美元，跌幅0.7%。

責任編輯：方賢

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