【WVR染藍】阿里巴巴美團小米入恒指　阿里巴巴佔恒指5%定3.5%？

▲ 恒生指數納入阿里巴巴、小米及美團

恒指公司諮詢結果顯示，恒生指數最快將8月可納入同股不同權及第二上市公司股份，受惠股份預期有阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 及小米 （01810） ，受累的是騰訊 （00700） 、友邦 （01299） 、平保 （02318） 、建行 （00939） 及工行 （00939） 等，滙豐 （00005） 則喜憂參半。

據今日收市價估算，阿里巴巴在港流通市值近1萬億元，毫無懸念將納入恒指，而在恒指成分股的比重，將會是封頂的5%，排第6重磅。不過，詳細納入規則仍未清楚，例如在諮詢總結中指，「由存託人持有作為海外存託證券之相關香港股本將被視為非流通股份」，花旗為阿里巴巴美國存託股（ADS）的存託人，即花旗在港持股是否不計，仍等待恒指公司公布；若不計，相關流通市值僅3000億元水平，僅佔恒指3.5%，將排第9重榜。

美團及小米流通市值亦達2600億及1500億水平，預期將佔恒指3.1%及1.7%。

不過，騰訊市值達4萬億，而且股價屢見突破，在平時恒指佔比往往便超越10%，例如今日騰訊在恒指佔比便達11.8%，需要到季度檢討時，重新調配至封頂的10%，變相被動基金需要沽出持股。

友邦、平保、建行及工行 （00939） 等，因為市值大，原本已在恒指佔一定比重，但因為加入三大科技股後，權重會被輕微灘薄。

至於滙豐，在諮詢結果中，不會對金融股在指數裏的比例或比重作出限制，市值一度達萬億元的滙豐，雖然現時市值縮至7904億元，在恒指佔比僅7.89%，若股價回升至正常水平，則可達萬億市值，在恒指中佔比重新達10%。

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編輯：譚志偉