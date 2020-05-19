疫苗來了？美國藥廠Moderna新冠疫苗測試結果正面　股價急漲後即配股籌近百億元（第二版）

▲ 美國生物科技公司Moderna的新冠肺炎疫苗，在人體測試結果正面。

美國生物科技公司Moderna（美︰MRNA）新冠肺炎疫苗在人體首階段試驗結果正面，消息刺激公司股價昨夜急漲近兩成，收報80美元。在美股收市後，Moderna隨即宣布擬配售新股，集資12.5億美元（97.5億港元）。集資所得將用作開發及生產新冠疫苗。

Moderna透露，據最新資料，於早期人體測試中，全部45名參與者使用疫苗後，均產生了新冠病毒抗體。據了解，臨床實驗參與者共分為3組，每組15人。其中一組接受25微克劑量注射；一組為100微克劑量；一組為250微克劑量。測試結果顯示，接受100微克劑量注射的群組，其產生抗體數目已大幅超過新冠肺炎痊癒人士的抗體數目。

另外，少在8名參與者產生了針對新冠肺炎的「中和抗體」。中和抗體是一種用於防止細胞被某種抗原或感染源侵害的抗體。

Moderna是第一家發布有關測試冠狀病毒疫苗的人體試驗數據的公司。本月初，Moderna宣布將與美國政府合作完成疫苗的第一階段人體試驗，並將開始進行第二階段試驗，該試驗將包括600名參與者。 該公司表示，如果發現該疫苗有效且安全使用，則有可能在2021年初投入市場。

該公司表示，預計將從7月開始進行3期試驗。

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