  • 25°C
香港時間 : 2020518日 (一) 21:52
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

疫苗來了？美國藥廠Moderna新冠疫苗測試結果正面 市前漲35%

金融經濟 20:52 2020/05/18

分享：

美國生物科技公司Moderna的新冠肺炎疫苗，在人體測試結果正面。

美國生物科技公司Moderna（美︰MRNA），早前正式就其研發的新冠肺炎疫苗展開臨床測試。據最新資料，於早期人體測試中，全部45名參與者使用疫苗後，均產生了新冠病毒抗體。

受消息刺激，Moderna股價於美股市前急漲34.7%，報66.69美元。

據了解，臨床實驗參與者共分為3組，每組15人。其中一組接受25微克劑量注射；一組為100微克劑量；一組為250微克劑量。測試結果顯示，接受100微克劑量注射的群組，其產生抗體數目已大幅超過新冠肺炎痊癒人士的抗體數目。

另外，少在8名參與者產生了針對新冠肺炎的「中和抗體」。中和抗體是一種用於防止細胞被某種抗原或感染源侵害的抗體。

Moderna是第一家發布有關測試冠狀病毒疫苗的人體試驗數據的公司。本月初，Moderna宣布將與美國政府合作完成疫苗的第一階段人體試驗，並將開始進行第二階段試驗，該試驗將包括600名參與者。該公司表示，如果發現該疫苗有效且安全使用，則有可能在2021年初投入市場。

該公司表示，預計將從7月開始進行3期試驗。 

【全球大流行】美國展開肺炎疫苗臨床測試 Moderna股價逆市升24%

康希諾生物：新冠疫苗獲臨床試驗申請批准　股價急升逾一成

 

冠狀病毒 新冠肺炎疫情 肺炎 新冠肺炎 生物科技

上一篇文章

道指升逾700點　恒指夜期重越24000關（不斷更新）

下一篇文章

【香港經濟】疫情成「致命一擊」　一文看清零售餐飲股首季再發盈警
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【WVR染藍】恒指納入同股不同權　阿里美團小米8月可染藍
【WVR染藍】恒指納入同股不同權　阿里美團小米8月可染藍
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【口罩供應】香港品牌SANIAID開放日本製醫用口罩及N95預售（附連結）
【口罩供應】香港品牌SANIAID開放日本製醫用口罩及N95預售（附連結）
道指升逾700點　恒指夜期重越24000關（不斷更新）
道指升逾700點　恒指夜期重越24000關（不斷更新）
【台灣旅遊】台灣最快10月開放遊客入境　分三階段放寬防疫措施　
【台灣旅遊】台灣最快10月開放遊客入境　分三階段放寬防疫措施　
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）