  • 25°C
香港時間 : 2020518日 (一) 21:52
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市營商】銀聯「雲閃付」消費著數多　麥當勞消費滿30元減10元

商業 20:49 2020/05/18

分享：

最近再次連續3日未有新本地確診個案，市民亦漸漸外出購物。（資料圖片）

新型冠狀病毒疫情令港人減少外出消費。雖然日前爆發梨木樹邨感染群組，但最近再次連續3日未有新本地確診個案，市民亦漸漸外出購物。為配合市民回升的消費意欲，銀聯國際與本地多家商戶合作，由即日起為港人帶來多重精彩購物獎賞。

【疫市營商】全新外賣平台登場　極低服務費助餐廳慳3分2支出

只要使用雲閃付App，及其他支持銀聯二維碼的電子錢包消費，銀聯國際即特別提供一系列豐富的銀聯二維碼優惠，包括：

1. 麥當勞優惠：由即日起至今年5月31日，於香港全線麥當勞分店以銀聯二維碼消費，淨額滿30元或以上即減10元。

2. 美心西餅即減優惠：由即日起至今年6月3日，於美心西餅消費滿25元或以上即減5元；或消費滿180元或以上即減30元。

3. 惠康超級市場、Market Place by Jasons及旗下特色店舖即減優惠：由即日起至今年6月7日，逢星期一至四單一消費淨額滿300元或以上即減30元；逢星期五至日單一消費滿500元或以上即減70元。

4. Dr. Kong健康鞋優惠：由即日起至今年6月30日，於香港Dr. Kong 健康鞋專門店以銀聯二維碼消費，淨額滿300元或以上即減30元。

【零售寒冬】一田購物優惠日28日開鑼　連續七日最平一折

憑著銀聯卡、手機閃付或銀聯二維碼消費（包括雲閃付App）於本地消費，亦可享不同優惠：

1. 永安百貨超級購物優惠：由即日起至今年5月24日，憑銀聯卡於永安百貨累積簽賬滿1,500元或4,000元，即可分別獲贈價值50元及150元的永安現金券。若使用銀聯二維碼消費，更可獲贈100元及200元現金券。此外，永安百貨亦特設銀聯卡或銀聯二維碼精選貨品額外95折優惠。

2. 時代廣場優惠：由即日起至今年5月31日，憑銀聯卡於時代廣場即日簽賬滿800元，除可參加HAPPY REWARDS獎賞活動，更可額外獲享雙倍獎賞；憑銀聯二維碼消費，更可額外獲贈300元購物優惠券一張。

3. 海港城美容護理優惠：由即日起至今年6月27日逢星期四至六，憑銀聯卡於海港城美容或個人護理商戶、連卡佛美容部、LOG-ON美容部及LCX美容即日單一簽賬每滿1,000元，即可參加海港城Always Rewarding獎賞活動。同時，更可獲贈50元美容優惠券一張，每次最多可獲贈五張；憑銀聯二維碼，包括雲閃付App 及其他支持銀聯二維碼App消費，更可額外獲贈50元的美食優惠券一張。

4. 新鴻基地產旗下商場消費換禮券：由即日起至今年6月30日（或至換完即止），於新鴻基地產旗下指定23個商場，以銀聯手機閃付（包括Apple Pay）或雲閃付App累積兩個不同商戶之即日簽賬滿100元，即可換領20元一田或萬寧現金禮券。

5. 新鴻基地產旗下商場泊車優惠：由即日起至今年12月31日，香港發行之銀聯卡持卡人於星期五至日及公眾假期，在新鴻基地產旗下指定14個商場，簽賬滿指定金額，可尊享高達額外兩小時免費泊車優惠。

6. 香港蘇寧影音器材優惠：由即日起至今年12月31日，憑銀聯卡於香港蘇寧網上商店或其手機App以銀聯支付方式付款，並輸入銀聯專屬優惠碼「SUNINGUP5020」，消費滿349元可獲即减50元。

7. 日本城網上購物獨家優惠：由即日起至今年6月30日，銀聯卡用戶登入指定銀聯網站，輸入相關銀聯信用卡號碼及電話號碼，成功收到手機動態碼及驗證碼完成登記後，即可啟動日本城網上購物優惠。在網站購物滿500元或以上，並以登記的銀聯卡信用卡付款，可獲即減60元。

【疫市營商】合和商場推出自家外賣平台　優惠低至半價

責任編輯：馬意文 

相關文章

【附優惠碼】 Uber Eats登陸港島南限時免運費　新功能登場
今日
【附優惠碼】 Uber Eats登陸港島南限時免運費　新功能登場
【疫市營商】領展9大街市　熟食檔消費可換健康飲品
今日
【疫市營商】領展9大街市　熟食檔消費可換健康飲品
【疫市營商】Green Monday素食生意逆市增　網銷增4倍挽救餐廳跌幅
今日
【疫市營商】Green Monday素食生意逆市增　網銷增4倍挽救餐廳跌幅
【疫市營商】廠商會倡放寬防疫限制　恢復本港經濟
今日
【疫市營商】廠商會倡放寬防疫限制　恢復本港經濟
疫情 護理 商場 網上購物 美容 美食 影音器材 香港 日本 日本城

下一篇文章

Green Monday推純素新餐肉及新肉絲　7月超市有售
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】台灣擬逐步解封口罩出口禁令　單日產能躍至2500萬
【口罩供應】台灣擬逐步解封口罩出口禁令　單日產能躍至2500萬
【遙距營商計劃】一文看清申請D-Biz程序　30萬元資助不容錯過（不斷更新）
【遙距營商計劃】一文看清申請D-Biz程序　30萬元資助不容錯過（不斷更新）
【疫市營商】先施買1送1及低至2折優惠　港資變中資前最後大減價？
【疫市營商】先施買1送1及低至2折優惠　港資變中資前最後大減價？
【疫市營商】一田賣Switch主機連動物森友會2766元　5月18至19日抽籤發售
【疫市營商】一田賣Switch主機連動物森友會2766元　5月18至19日抽籤發售
【口罩供應】實惠推第五批BFE、 PFE≥98%口罩　現時可於網上登記
【口罩供應】實惠推第五批BFE、 PFE≥98%口罩　現時可於網上登記
【保就業計劃】拆解申請五大迷思　僱主僱員與自僱人士要注意
【保就業計劃】拆解申請五大迷思　僱主僱員與自僱人士要注意