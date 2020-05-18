【疫市營商】銀聯「雲閃付」消費著數多　麥當勞消費滿30元減10元

新型冠狀病毒疫情令港人減少外出消費。雖然日前爆發梨木樹邨感染群組，但最近再次連續3日未有新本地確診個案，市民亦漸漸外出購物。為配合市民回升的消費意欲，銀聯國際與本地多家商戶合作，由即日起為港人帶來多重精彩購物獎賞。

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只要使用雲閃付App，及其他支持銀聯二維碼的電子錢包消費，銀聯國際即特別提供一系列豐富的銀聯二維碼優惠，包括：

4. Dr. Kong健康鞋優惠：由即日起至今年6月30日，於香港Dr. Kong 健康鞋專門店以銀聯二維碼消費，淨額滿300元或以上即減30元。

3. 惠康超級市場、Market Place by Jasons及旗下特色店舖即減優惠：由即日起至今年6月7日，逢星期一至四單一消費淨額滿300元或以上即減30元；逢星期五至日單一消費滿500元或以上即減70元。

2. 美心西餅即減優惠：由即日起至今年6月3日，於美心西餅消費滿25元或以上即減5元；或消費滿180元或以上即減30元。

1. 麥當勞優惠：由即日起至今年5月31日，於香港全線麥當勞分店以銀聯二維碼消費，淨額滿30元或以上即減10元。

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憑著銀聯卡、手機閃付或銀聯二維碼消費（包括雲閃付App）於本地消費，亦可享不同優惠：

1. 永安百貨超級購物優惠：由即日起至今年5月24日，憑銀聯卡於永安百貨累積簽賬滿1,500元或4,000元，即可分別獲贈價值50元及150元的永安現金券。若使用銀聯二維碼消費，更可獲贈100元及200元現金券。此外，永安百貨亦特設銀聯卡或銀聯二維碼精選貨品額外95折優惠。

2. 時代廣場優惠：由即日起至今年5月31日，憑銀聯卡於時代廣場即日簽賬滿800元，除可參加HAPPY REWARDS獎賞活動，更可額外獲享雙倍獎賞；憑銀聯二維碼消費，更可額外獲贈300元購物優惠券一張。

3. 海港城美容護理優惠：由即日起至今年6月27日逢星期四至六，憑銀聯卡於海港城美容或個人護理商戶、連卡佛美容部、LOG-ON美容部及LCX美容即日單一簽賬每滿1,000元，即可參加海港城Always Rewarding獎賞活動。同時，更可獲贈50元美容優惠券一張，每次最多可獲贈五張；憑銀聯二維碼，包括雲閃付App 及其他支持銀聯二維碼App消費，更可額外獲贈50元的美食優惠券一張。

4. 新鴻基地產旗下商場消費換禮券：由即日起至今年6月30日（或至換完即止），於新鴻基地產旗下指定23個商場，以銀聯手機閃付（包括Apple Pay）或雲閃付App累積兩個不同商戶之即日簽賬滿100元，即可換領20元一田或萬寧現金禮券。

5. 新鴻基地產旗下商場泊車優惠：由即日起至今年12月31日，香港發行之銀聯卡持卡人於星期五至日及公眾假期，在新鴻基地產旗下指定14個商場，簽賬滿指定金額，可尊享高達額外兩小時免費泊車優惠。

6. 香港蘇寧影音器材優惠：由即日起至今年12月31日，憑銀聯卡於香港蘇寧網上商店或其手機App以銀聯支付方式付款，並輸入銀聯專屬優惠碼「SUNINGUP5020」，消費滿349元可獲即减50元。

7. 日本城網上購物獨家優惠：由即日起至今年6月30日，銀聯卡用戶登入指定銀聯網站，輸入相關銀聯信用卡號碼及電話號碼，成功收到手機動態碼及驗證碼完成登記後，即可啟動日本城網上購物優惠。在網站購物滿500元或以上，並以登記的銀聯卡信用卡付款，可獲即減60元。