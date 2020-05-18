蘋果推Watch Pride Edition　響應同志驕傲月

▲ 蘋果宣布，推出全新Watch Pride Edition錶帶及錶面組合，以慶祝Pride活動。

每年6月的全球大事「同志驕傲月」（Pride month），世界各地都會舉辦不同活動，科企亦藉此推出不同商品來表達對LGBTQ （女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別、對性別認同感到疑惑的人）團體的支持。蘋果宣布，將推出Watch Pride Edition錶帶及錶面組合，以協助用戶在自己的生活中慶祝Pride活動，同時直接支持GLSEN等機構的努力。

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今年藝術設計獨特的Pride Edition運動錶帶，是歷來首次加入了全新Apple Watch Nike Pride Edition運動錶帶。兩種款式即日起於apple.com、Apple Store app及Apple Store接受訂購，並可與即將推出的watchOS 6.2.5中的Pride錶面配搭使用。

蘋果透過與Nike合作，將為一眾LGBTQ團體提供支援，包括美國的GLSEN、PFLAG、The Trevor Project、Gender Spectrum、The National Center for Transgender Equality，以及在超過150個國家及地區，整合超過1,500個會員機構的ILGA World，協助他們在全球完成各種重要的倡導及社群建設工作。

責任編輯：姚慧儀