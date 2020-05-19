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美科學家研新技術　讓盲人「看到」世界

科技 08:00 2020/05/19

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美國科學期刊《細胞》（Cell）最近刊登一篇研究論文，指出有科學家成功使用植入電極，在人腦的視覺皮層表面上發送電脈衝，讓失明人士有能力識別形狀和物體。

如果科技可以改寫一個個悲劇，例如讓盲人重見光明，相信是最美好的應用。美國科學期刊《細胞》（Cell）最近刊登一篇研究論文，指出美國有科學家成功使用植入電極，在人腦的視覺皮層表面上發送電脈衝，透過施加刺激，讓失明人士有能力識別形狀和物體，即大腦可「畫出」事物。

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位於美國休斯頓的貝勒醫學院（Baylor College of Medicine），由科學家Michael Beauchamp率領的研究團隊，招募了6名志願者接受測試，包括2名盲人和4名視力不佳者。

研究發現，科學家透過植入6名志願者大腦的電極，再以電脈衝影響大腦視覺皮層，能讓人「看到」閃爍的光。這類型刺激可以提供一個清晰的圖像，例如成功令盲人「畫出」英文字母C、W、U，並轉述給研究人員。科學家形容此技術為觸覺刺激，即手抄一個字母時，即使沒有看到它，接受刺激的人也能直觀地「看到被畫出的東西」，並將其識別出來。

有盲人使用該技術，每分鐘能夠識別出86個形狀。由於是次研究是使用基本的字母形狀來進行，研究人員期望，更複雜的圖像如人臉、房屋或汽車，將來亦可被盲人繪製和解釋，或者作導航之用。

責任編輯：姚慧儀

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