【存款收息】港銀頻劈港元定存息 抽iBond好過做定存？

▲ 政府雖已調低通脹預測，市料iBond回報或僅2.2厘；但遠較一年定存1.7厘優勝。

政府剛下調全年的通脹預測，從2.5%調低至2.2%，業界預計今年重推的通脹掛鈎債券（iBond）回報率有望達2.2厘，遠遠跑赢港元定期存款息率，皆因目前市面一年期定存最高息只是1.7厘（見表）。由於港元拆息急回落，難怪5月至今定存息率大減，半年及一年期已不見兩厘息。如以一年期港元定存計，招商永隆於上周五（5月15日）削低此長息四分一厘，新息率至僅得1.7厘，但仍續問鼎相同存期的榜首。

若再按招商永隆的門檻為50萬元才享最高特惠息，定存客按理可收息8,500元。反觀，倘以同一注碼轉投iBond，又按政府向全年基本消費物價指數向下修訂為2.2%計，由此推斷，50萬元改買iBond債收息，每年穩袋1.1萬元利息，較定存變相多袋2,500元。

iBond回報率或逾2%

致富證券董事及證券業務部主管郭家安指，旗下不少客戶對iBond感興趣，畢竟眼下超低息，而疫情未受控又令股市甚波動，低風險族寧可保本增值，iBond的保證年回報至少一厘，遂建議當政府向市民派錢一萬元，保守派不妨用作買一手(每手入場費1萬元)。

不過，郭家安提醒，雖然預計iBond的回報或以基本消費物價指數2.2%計，而非扣除紓困措施後的整體通脹率1.4%衡量，惟以本港經濟正陷衰退，通脹較高峰期已急回，在港交所（00388）掛牌的iBond，唯恐難像過往般賺價，上市初期一度曾爆升至約106元高位，較面值100元罕現急升；可是，相信在眼下低通脹環境下難再出現，捧場客較適宜「揸」到底收息，「長揸勝短炒」或更划算。

對於iBond的正式開賣時間、會否待今年7月起政府向市民派錢後才推，以免銀行乏力應付。金管局回應查詢指，iBond推出時間及其它細節尚待落實，當準備工作完成後，會適時作公布。

10港銀今天減息 包括大新兩連減

此外，今天再有10間港銀減息，包括大新（02356）重手劈息，如9個月年息驟削0.8厘，至險守一厘關；一年亦降0.4厘，新報0.9厘。同日花旗、東亞（00023）、星展及信銀國際減短存；渣打、建行亞洲及集友全面減；招商永隆與交銀香港向較長期的息率埋手。

再有大行減港元定期存款息率，花旗銀行剛下調3個月港元定存年息0.1厘，新息率至1.6厘；此短存自5月開局以來已第3度下調，由5月初仍有兩厘息，其後連番削低後，累降0.4厘至今天（5月18日）的1.6厘，起存額為5萬元；而現有客戶如以一萬元新錢開立上述短存，息率更調低0.2厘至新報1.1厘，自5月起更累計下調0.5厘。

計及渣打亦全面減短中長息0.15厘，東亞更連續8天減息，3間大行今天鬥減息。專家以拆息急回，料業界有待半年結，以及政府或最早於7月初開始向市民派錢一萬元，屆時銀行才掉頭加息搶攻。

港銀的削息潮未止，渣打全面減港元定存短中長息0.15厘，當中半年期的新息率更失守一厘，僅報0.95厘，一年期亦低見0.65厘，一個月短存乍現0.4厘。該行又把針對大戶3個月享兩厘息下架，上月初原先對全新指定理財戶，斥100萬元新錢有此高息；如今只保留較低門檻的特惠息，只須10萬元新資金，存3個月經下調0.15厘後、至新報1.25厘。專家指，發鈔行帶頭全線減息，料掀中小行新一輪跟減潮。

上周至今15間大小行鬥減息 乏逆市加息

誠然，上周竟多達15間大小港銀鬥減不同存期的息率，包括恒生 （00011） 一周兩連減等；連本來唯一逆市「獨加」的大新 （02356） ，上周五（15日）亦掉頭順應大勢全面減息。而南商、大眾銀行及旗下的大眾財務全面減短中長息；招商銀行和工銀亞洲連續兩天減息，更主力向半年或以下較短存開刀；以至虛擬銀行眾安（ZA Bank）亦追趕降息快車。而富邦、創興 （01111） 、花旗及信銀國際則削減3個月短存、建行亞洲與星展3連削、東亞更7連減。

今天降息浪持續，如東亞把138天港元定存年息8連削，累劈0.25厘至跌穿1.3大關，僅報1.29厘。

專家指以1個月拆息6連跌，今天低見0.61厘的兩年半新低；且因憧憬美國或採負利率救經濟，美息急回亦變相拖低港息，港美息差少於0.5厘套息誘因驟減；業界更形容，現市況減息由「大流行」演變至「第2波」；存息跌勢暫難歇，且呈減快加慢格局。

南洋商業銀行經濟及策略研究所主管卓亮認為，暫料美國不會採負利率， 因弊多於利，唯恐副作用太大而得不償失；但整體利率仍低企，且料未來一兩年聯儲局難再掉頭加息。再者，港元拆息與美息的差距將不斷收窄，料與樓按掛鈎的1個月拆息可能下試0.5厘的低位。

正因業界最近有減無加，比併港元定存6個月年息，以大眾財務於上周已兩連削，累砍0.2厘至1.8厘；但減幅相對輕手，因而一躍而成冠軍，跟大新看齊。

一年期方面，招商永隆以1.7厘居首。3個月的高息榜未有大執位，工銀亞洲仍以4.2厘領先；計及所有定存，現時集友7天短存享6厘續膺「高息王」。

不過，顛覆傳統銀行的虛擬銀行仍有超高息，但暫只屬小眾得益，如現正試業的虛銀，本港獨角獸WeLab旗下虛銀、匯立銀行（WeLab Bank），3月底試業新推3個月期最高享4.5厘，較工銀亞洲的4.2厘高，問鼎同期冠全城息率。

然而，匯立銀行的玩法較另類，因以每星期為基準，只要60人成功敘造定存才有此4.5厘特高息；上限為10萬元，特選戶最多賺息1,125元。

半年期方面，亦由3月底試業的第2間虛銀天星享兩厘領先，門檻低至1,000元；惟這虛銀暫仍未全面營運。

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記者︰曾桂芬

編輯︰梁智豪