Moderna新冠肺炎疫苗測試效果「正面」 道指場外曾升700點

▲ 藥廠Moderna指，新冠肺炎疫苗測試結果「正面」。

在新冠肺炎疫情全球大流行下，各界都寄望盡快有疫苗面世。美國生物藥廠Moderna宣布，其研發的疫苗早期臨床測試效果「正面」。受消息影響，Moderna股價市前急升逾38%，美股道指場外曾升700點。

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Moderna指，有45名患者參與今次測試，測試分為3大群組，每組15人。3組參與者分別獲注射兩劑25微克、100微克或250微克的疫苗。

研究結果顯示，在注射第2劑疫苗的兩周後，獲注射25微克的參與者血液的抗體水平，與新冠肺炎康復者體內相約；獲注射100微克的參與者體內的抗體水平，更「明顯高於」（significantly exceeded）康復者的水平。而獲注射250微克的參與者結果尚未出爐。

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世界衛生組織（WHO，簡稱世衛）早前指，全球現有約100種疫苗正在研發，至少8種疫苗正處於臨床測試階段。

Moderna為首間公開臨床測試結果的藥廠，月初宣布已與美國政府完成首階段臨床測試，並準備展開第二階段測試，料有600名患者參與測試。

Moderna指，預料會在7月進行第3階段的測試。倘疫苗證實有效，並安全使用，可在2021年初面世。

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