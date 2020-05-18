【騰訊代理】Switch國行版面世半年僅有3款遊戲 騰訊戰略布局再失敗？

▲ 騰訊去年起正式在中國代理發行Switch。

騰訊 （00700） 去年正式代理任天堂Switch國行版遊戲機於去年12月推出，當時不少人憧憬Switch有望能夠打開中國的遊戲主機市場。然而，Switch國行版面世近半年，目前在內地用戶能正式購買的Switch遊戲僅得3款。

騰訊近年一直試圖將海外熱門遊戲引進中國，以擴展其遊戲產品綫。然而，騰訊自家遊戲平台WeGame代理的《 怪物獵人： 世界 》被逼下架後，WeGame平台的鴻圖大計亦已告吹。按目前來情況來看，國行版Switch似乎亦要步其後塵。

首發3款遊戲 半年來無新game

國行版Switch在發布之初，便 宣布了三款首發遊戲：《新超級馬力歐兄弟U豪華版》、《馬力歐卡丁車8 豪華版》、《超級馬力歐奧德賽》。其中，前者在 Switch國行版推出後已可遊玩， 後兩者則在3個月後才推出。

但截至目前， 國行 e-shop 商店裡，依然只有這三款遊戲。

推出近半年，騰訊官網商店上Switch遊戲只有3款。

「鎖服不鎖卡」不如買水貨

值得注意的是，盡管國行版Switch只有三款可買遊戲，但用戶仍然可以購買海外的遊戲卡，在國行版Switch上遊玩。不過，這些海外的遊戲卡在國行版Switch上運行時，無法連綫至海外伺服器。換言之，假若有內地用戶買了《動物森友會》遊戲卡，並在國行Switch上遊玩，也只能當單機遊戲玩，不能連綫。

海外遊戲卡在內地沒有正式代理發行商，對內地用戶而言相當於「水貨」。在封鎖外國伺服器的情況下，國行Switch相比起海外版本的Switch沒有優勢可言，加上既然注定要買水貨遊戲卡，為何不直接買水貨Switch？故不少用戶均後悔入手國行Switch。

相當於疫情期間，Switch在香港以及其他市場炒至天價。國行版的Switch幾乎無人問津，其二手價格長期有25%左右的折讓。

國行版Switch的失敗，意味着騰訊在開拓遊戲產品綫再一次遇挫。考慮到遊戲的熱度周期，加上當局對未成年人遊戲時間的限制，其王牌遊戲《王者榮耀》、《和平精英》等未必能繼續維持增長，在遊戲業務上找到新的增長點將會是騰訊的首要目標。

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