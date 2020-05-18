  • 25°C
香港時間 : 2020518日 (一) 20:46
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【騰訊代理】Switch國行版面世半年僅有3款遊戲 騰訊戰略布局再失敗？

金融經濟 20:26 2020/05/18

分享：

騰訊去年起正式在中國代理發行Switch。

騰訊 （00700） 去年正式代理任天堂Switch國行版遊戲機於去年12月推出，當時不少人憧憬Switch有望能夠打開中國的遊戲主機市場。然而，Switch國行版面世近半年，目前在內地用戶能正式購買的Switch遊戲僅得3款。

騰訊近年一直試圖將海外熱門遊戲引進中國，以擴展其遊戲產品綫。然而，騰訊自家遊戲平台WeGame代理的《怪物獵人：世界》被逼下架後，WeGame平台的鴻圖大計亦已告吹。按目前來情況來看，國行版Switch似乎亦要步其後塵。

首發3款遊戲 半年來無新game

國行版Switch在發布之初，便宣布了三款首發遊戲：《新超級馬力歐兄弟U豪華版》、《馬力歐卡丁車8 豪華版》、《超級馬力歐奧德賽》。其中，前者在Switch國行版推出後已可遊玩，後兩者則在3個月後才推出。

但截至目前，國行e-shop商店裡，依然只有這三款遊戲。

推出近半年，騰訊官網商店上Switch遊戲只有3款。

「鎖服不鎖卡」不如買水貨

值得注意的是，盡管國行版Switch只有三款可買遊戲，但用戶仍然可以購買海外的遊戲卡，在國行版Switch上遊玩。不過，這些海外的遊戲卡在國行版Switch上運行時，無法連綫至海外伺服器。換言之，假若有內地用戶買了《動物森友會》遊戲卡，並在國行Switch上遊玩，也只能當單機遊戲玩，不能連綫。

海外遊戲卡在內地沒有正式代理發行商，對內地用戶而言相當於「水貨」。在封鎖外國伺服器的情況下，國行Switch相比起海外版本的Switch沒有優勢可言，加上既然注定要買水貨遊戲卡，為何不直接買水貨Switch？故不少用戶均後悔入手國行Switch。

相當於疫情期間，Switch在香港以及其他市場炒至天價。國行版的Switch幾乎無人問津，其二手價格長期有25%左右的折讓。

國行版Switch的失敗，意味着騰訊在開拓遊戲產品綫再一次遇挫。考慮到遊戲的熱度周期，加上當局對未成年人遊戲時間的限制，其王牌遊戲《王者榮耀》、《和平精英》等未必能繼續維持增長，在遊戲業務上找到新的增長點將會是騰訊的首要目標。

相關文章︰任天堂Switch產量料受限至夏季 全年銷量難超1900萬

【WFH】Home Office無打機？　任天堂Switch及PS4售價齊炒升

【Switch】動物森友會「Nook銀行」減息 存款利率趨零

騰訊將Switch引入內地　任天堂社長拆解合作原因

【騰訊股價】食雞4月收入飆升2倍　吸金逾17億元稱霸

 

香港股票 騰訊控股（00700） Switch 騰訊 任天堂 遊戲平台

上一篇文章

【餐飲寒冬】煌府母企盈警　料全年轉蝕1億元

下一篇文章

【美國經濟】鮑威爾料不會陷大蕭條 親解放水如何救經濟
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【台灣旅遊】台灣最快10月開放遊客入境　分三階段放寬防疫措施　
【台灣旅遊】台灣最快10月開放遊客入境　分三階段放寬防疫措施　
【WVR染藍】恒指納入同股不同權　阿里美團小米8月可染藍
【WVR染藍】恒指納入同股不同權　阿里美團小米8月可染藍
【口罩供應】香港品牌SANIAID開放日本製醫用口罩及N95預售（附連結）
【口罩供應】香港品牌SANIAID開放日本製醫用口罩及N95預售（附連結）
恒指夜期突倒升90點 重越24000關（不斷更新）
恒指夜期突倒升90點 重越24000關（不斷更新）