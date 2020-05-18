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【N號房事件】「GODGOD」公開道歉 承認「有錯誤性觀念」

環球政經 20:03 2020/05/18

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早前於南韓被警方拘捕的「N號房」最先發起人，24歲嫌疑犯「GODGOD」（網名）今日公開露面，向受害者及受害者家屬道歉。

相關文章：南韓「N號房」事件24歲主腦GODGOD 被捕　曾表示「因為有趣才這麼做」

據《韓聯社》報導，化名「GODGOD」的今年24歲嫌疑犯本名為文亨旭（譯音），透過通訊軟件Telegram創立「N號房」發布性剝削影片，現被控違反兒童青少年保護法等9項罪。

相關文章：逾2萬人匿名檢測　南韓梨泰院夜店群組達122病例

文亨旭公開向受害人與受害人家屬致歉，說自己「過去有著錯誤的性觀念」，文亨旭坦承受害女性多達50人。雖然在網絡世界犯下彌天大錯，但文亨旭私下是一名學習認真的大學生，另一位涉案人「博士」趙如彬成績也十分優異。京畿大學犯罪心理學教授李秀晶表示，他們可能對人際關係缺乏理解，也缺乏同理心。

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撰文 : 歐高榮

南韓

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