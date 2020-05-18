【疫市求生】（有片睇！）鞋佬成逆市奇葩　直播營銷勢不可擋

女鞋國創辦人、人稱「鞋佬」的陳胤華兩年多前創立女鞋國，決意在直播營銷中闖一番事業，當時他已認定直播是個潮流，只是香港較內地行慢兩三年。來到今天，直播銷售終於開始做得成行成市，他認為某程度是因疫情推動了這件事行得更快。另一方面，做直播也有技巧，到底是什麼？不如聽聽他的經驗之談........（立即Click上圖去片！）

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