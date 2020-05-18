【WVR染藍】港交所6月收窄ETF價位表　盈富基金價位跳動收窄至0.02元

▲ 港交所宣布6月啟用新的ETP 價位表。

恒指公司公布，恒指、國指將在8月起接受納入同股不同權、第二上市公司，恒指迎來近15年最大改革，本港最大ETF 盈富基金 （02800） 將會革新。另一方面，港交所 （00388） 宣布，於6月1日推出香港上市交易所買賣產品（ETP）新價位表及持續報價莊家責任，革新ETF等交易所買賣產品發展。

按新價位表，不同價格範圍的證券之最低價格變化幅度將會收窄，最高收窄幅度達80%。以港股交投最活躍的盈富基金為例，盈富基金現價24.2元，每次價格跳動為0.05元，6月採用新價位表後，盈富基金每次價格跳動會收窄至0.02元。

除了更新價位表，港交所也修改ETP持續報價莊家責任，期望可改善ETP市場流動性，從而惠及投資者。

交易所買賣產品主管羅博仁表示，港交所致力提升香港上市ETP的流動性，為此不斷推出市場優化措施，相信各項市場優化措施將有助提升在香港上市ETP的成本效益，助亞洲投資者更有效地投資於全球資本市場。

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