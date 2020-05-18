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Green Monday推純素新餐肉及新肉絲　7月超市有售

商業 19:45 2020/05/18

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Green Monday將於7月推出兩款新產品，純素植物餐肉「OmniPork Luncheon新餐肉」和純素植物肉絲「OmniPork Strip新肉絲」的零售包裝。（陳國峰攝）

罐頭食品之中，不少人對午餐肉情有獨鍾，不過卻同時擔心健康風險。Green Monday將於7月在香港各大超市推出兩款新產品，純素植物餐肉「OmniPork Luncheon新餐肉」和純素植物肉絲「OmniPork Strip新肉絲」的零售包裝，不含膽固醇及可致癌的防腐劑硝酸鹽，讓消費者健康地享受「午餐肉」。

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與罐頭裝豬肉製午餐肉比較，新餐肉的熱量及總脂肪分別低40%和49%，鈉含量少62%。與未經烹調的半肥瘦豬肩胛肉(俗稱梅頭肉)比較，新肉絲的熱量和總脂肪分別低48%及76%。兩者亦同時零殘忍、非基因改造及無添加激素。

餐飲方面，集團旗下餐廳Kind Kitchen，明天（5月19日）起將率先獨家供應相關菜式，包括新餐肉炒蛋治售49元、新餐肉辛辣麵售56元及新肉絲香江炸醬麵售56元。

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Kind Kitchen新餐肉炒蛋治售49元、新餐肉辛辣麵售56元。（陳國峰攝）

此外，朗廷酒店集團旗下兩間位於香港的餐廳，將於7月推出採用 OmniPork Luncheon新餐肉及 OmniPork Strip新肉絲製作的菜式，包括香港康得思酒店的中菜廳明閣，將推3道菜式－豉汁茄子新餐肉、新肉絲三絲炆米粉及新肉絲兩面黃；筷趣滋味午餐便當專賣店，亦會推出辣茄新餐肉溫泉蛋飯。

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香港康得思酒店的中菜廳明閣－新肉絲兩面黃。（陳國峰攝）

辣茄新餐肉溫泉蛋飯（Green Monday供圖）

記者：朱悅瀅

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