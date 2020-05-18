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【疫市營商】廠商會倡放寬防疫限制　恢復本港經濟

商業 19:45 2020/05/18

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香港中華廠商聯合會（廠商會）近日發表一份研究報告，分析全球各主要經濟體及作出建議。（資料圖片）

新冠肺炎疫情全球大流行，各地政府連月採取限制行動、關閉邊境等措施，遏止疫情更大規模爆發，卻嚴重衝擊全球經濟。香港中華廠商聯合會（廠商會）近日發表一份研究報告，分析全球各主要經濟體，在疫情發展的不同階段所採取的經濟政策，及作出建議。

【遙距營商計劃】港商研申請D-Biz開淘寶店　先物色合適供應商

報告將各地在應對新冠肺炎疫情的抗疫紓困措施，分為兩個階段：

（一）主要圍繞4個「C」，分別是防控疫情傳播（「Covid-19」）、協助資金周轉（Cash Flow）、減輕企業成本（Cost）及強化融資保障（Credit）；

（二）主要圍繞抗疫的同時，展開重啟經濟工作，並設有4個「R」，分別為恢復信心（Rebuild Confidence）、重啟經濟（Restart Economy）、刺激內需（Revive Consumption）及謀劃未來（Rethink Future）。

【遙距營商計劃】D-Biz助港商「疫」市攻網銷　4步驟完成申請程序（附申請教學）

廠商會建議港府由「4C」轉向「4R」，主要目的希望藉透過放寬防疫限制，讓市民回復生活秩序，重拾消費信心；制定復工復產復商復原的計劃，推動本土經濟活動恢復秩序；聯手催谷本地消費，開啟經濟復甦的主動力；以及思考數碼化轉型的加速崛起、國際產業分工，與供應鏈體系重塑等議題。以求及早就「後疫情時代」的本土，和國際政經形勢的變局，作出應對計劃。

【網上學習】中大免費網上公開講座　學者傳授投資及品牌成功之道

責任編輯：馬意文

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