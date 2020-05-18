【意大利疫情】髮廊、餐廳周一起解封 宗教活動恢復

意大利疫情見放緩跡象，商店、髮型屋及餐廳周一起可恢復營業，有髮型屋稱收到大批預約，忙不過來。不過，部份商戶都對生意不感樂觀，稱民眾亦傾向留在家中。在梵蒂岡，宗教活動也逐漸恢復正常，可舉行彌撒活動。

意大利是首個宣布採取封城措施的歐洲國家，大部份商戶自3月初起暫停營業。意大利在5月4日開始逐步解封，容許工廠及公園開放。

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商店、髮型屋及餐廳周一起解封，餐廳桌與桌之間需保持至少2米距離。路透社引述有髮型師指，自己收到150項預約，全部預約均要求需優先處理，髮型師又稱自己未來三周預約已滿。

不過，即使商店可恢復營業，大多商戶都憂慮問題未必能迎刃而解，因不少意大利人仍選擇留在家中。而受意大利疫情影響，來自遊客的收入亦大幅減少。

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雖然意大利政府早前宣布，6月3日起會開放意大利對歐洲的邊境，並容許民眾自由往來，但外界普遍相信不會有大批遊客蜂擁而至。

意大利財政部早前估計，當地經濟在2020年會至少萎縮8%，陷入自第二次世界大戰以來最大幅度的經濟衰退。

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另外，在梵蒂岡，宗教活動也逐漸恢復正常，聖伯多祿大殿（St. Peter’s Basilica）周一起重新開放，多個教堂亦開始舉行公開彌撒活動。

在宗教場所內，有英文和意大利的標示，請信眾保持1.5米距離，入內前需戴上口罩，並要用酒精搓手液消毒。教宗上周六呼籲信眾要接受這種「新常態」，以保障他人的健康。

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責任編輯：林嘉莉