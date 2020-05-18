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【港股追蹤】高層人事變動　股價急跌逾8%

股樓投資 19:08 2020/05/18

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生物科技股繼續受惠疫情熱炒，但同樣炒疫情的醫療股今日（18日）則見回軟，阿里健康（00241）跌超過4%，平安好醫生（01833）更受主席離任消息影響，曾跌超過10%，低見100元，收報102.8元，跌8.5%，險守紅底水平。

集團公布，公司董事會主席、執行董事兼首席執行官王濤因個人原因，董事會決定免去其職務；委任方蔚豪為任執行董事、臨時董事會主席兼首席執行官，上周五（15日）起生效。同時，公司周五起亦免去聯席公司秘書林源的職務，陳淳將成為公司唯一公司秘書。

摩根大通報告指，方蔚豪接任董事長兼首席執行官後，令其成為平安集團三家醫療保健公司（平安好醫生、平安醫保科技及平安國際融資租賃）的首席執行官，有助帶領公司向垂直醫療生態系統的方向推進，給予公司「增持」評級，目標價90元。


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撰文 : 葉志偉

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