【疫市營商】全新外賣平台登場　低服務費助餐廳慳3分2支出

▲ Eats365將於本周推出主打外賣的「網上市集」，首階段將會有約100間餐廳可供選擇。（曾耀輝攝）

外賣市場越做越大，今個星期又有新外賣平台登場，冀藉5%極低服務費「撼贏」其他外賣平台。科學園園區公司Eats365過往主要為餐廳提供解決方案，例如POS、點餐機等，該企業亦將於本周推出主打外賣的「網上市集」，食客可在其平台上直接落單買外賣，首階段將會有約100間餐廳可供選擇。

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Eats365 商務總監黃汝灝指出，其平台僅收取5%服務費，相比其他平台的服務費可高達26%至40%，冀可為餐廳減省開拓外賣市場的成本。以一宗800元的定單估算，餐廳或可節省超過3分之2的成本。與此同時，食肆亦無需額外為外賣餐目提價，同樣惠及消費者。

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聯乘CALL4VAN 力吸跨區定單

外賣網上市集首階段只提供外賣自取，料每日定單量可達1000至1500宗。該企業又已經與CALL4VAN聯乘，且正在與其他物流車隊洽商，在6月中開始外送服務，於年底前單日定單量可高達1.5萬宗。外賣速遞服務的運費將由餐廳與物流公司自行釐定；換言之，餐廳可自己決定承擔多少運費成本，或適時推出運費優惠。

CALL4VAN創辦人符棨朝表示，目前有約200名車手可應付食物外送的定單，佔車隊總規模的4分之1。他續指，以客貨車運送外賣主要是針對跨區顧客，可補足現有外賣平台的未觸及範圍。

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記者：葉泳珊