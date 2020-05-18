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【美國選戰】Trump仔稱隔離是民主黨「戰略」　選舉後病毒會神奇消失

環球政經 19:26 2020/05/18

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美國總統特朗普的兒子埃里克·特朗普(Eric Trump)，上周六(16日)在接受霍士新聞頻道訪問時表示，COVID-19保持社交距離的措施，是民主黨贏得2020年總統大選「戰略」的一部分，他指新型冠狀病毒或會在11月3日後(即總統大選後)「神奇地」消失。

美國總統特朗普的兒子埃里克·特朗普(Eric Trump)接受霍士新聞頻道訪問。(網上截圖)

目前美國確診人數已152萬，死亡人數8.9萬人，康復人數28.1萬人。埃里克·特朗普認為，民主黨人正在通過暫時關閉企業、並實施其他保持社交距離的措施，「試圖遏制」新冠肺炎，其最終目的是為了破壞父親特朗普贏得連任。

相關文章：【中美關係】特朗普切斷中國關係論　外交部：中美應加強抗疫合作

相關文章：不滿抗疫不力　紐約驚現「特朗普死亡時鐘」

「他們正在剝奪特朗普最強大的工具.....他們每天都會「試圖遏制」，直至11月3日後，屆時新型冠狀病毒就會突然「神奇地」消失，到時人人也可以重啟(經濟)。」他的言論和父親特朗普互相吻合，2月時，特朗普曾經指摘民主黨，對其抗疫政策的批評，是「他們新的騙局」。

特朗普連任對手、前副總統拜登（Joe Biden）的競選辦發聲明，指美國面對一世紀以來最重大衛生危機，埃里克指疫情是政治大龍鳳（political hoax）的言論，難以置信地不負責任。

撰文 : 黎以芳

選舉 經濟 民主黨 特朗普 美國 總統大選 美國民主黨 冠狀病毒 肺炎 新冠肺炎

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